Профильный комитет ВР поддержал отставку Резникова с должности министра обороны, — Железняк

4 сентября глава Министерства обороны Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление о своей отставке. Фотографию документа он опубликовал в Facebook.

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 4 сентября на своем заседании поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

"Комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал отставку Резникова с должности Министра обороны Украины", — написал политик.

По его словам, 16 депутатов высказались за отставку, двое — воздержались.

Что известно об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова

4 сентября глава Министерства обороны Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление о своей отставке. Об этом он опубликовал соответствующее сообщение в Facebook.

К публикации было прикреплено два снимка: министр с написанным заявлением об увольнении и непосредственно сам документ.

"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй", — говорится в сообщении.

Должность министра обороны Украины он занимал 1 год и 10 месяцев — с 4 ноября 2021 года.

Сообщалось, что вместо Резникова возглавить оборонное ведомство может глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров. Последний также написал заявление об увольнении со своей должности.

Напомним, 4 сентября Алексей Резников официально подал в отставку. По словам главы Минобороны, он выполнил решение президента Владимира Зеленского и готов отчитаться перед народом.

Также, Арахамия рассказал, когда Рада отправит Резникова в отставку. Он пояснил, что министр обороны Резников получит замену, но некоторые вакансии в правительство останутся не закрыты.

Кроме того, 3 сентября Зеленский одобрил отставку министра обороны Резникова. По словам президента, Минобороны нуждается в новых подходах и форматах взаимодействия как с военными, так и с гражданскими в целом.