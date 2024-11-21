Могут ли забрать водительские удостоверения из-за неявки в ТЦК по повестке: объяснение

Изъять водительские удостоверения у военнообязанных граждан, которые не явились в ТЦК по повестке, могут только после рассмотрения дела в суде.

Военнообязанных граждан Украины не могут автоматически лишить водительских прав за неявку в территориальный центр комплектации (ТЦК) по повестке. Об этом сообщают в Министерстве обороны.

Согласно закону, временное ограничение права управления транспортными средствами может быть применено к гражданам, которые игнорируют требования по выполнению воинского долга, только по решению суда.

Для этого ТЦК должен обратиться в суд с исковым заявлением, процедура подачи которого должна включать детальное описание требований, которые должны быть выполнены, и документальное подтверждение уклонения гражданином обязанностей.

Как отметили в Минобороны, только после рассмотрения искового заявления суд может принять решение о временном ограничении права управления транспортом и исключительно при условии подтверждения факта уклонения и невыполнения гражданином воинского долга.

Таким образом, подчеркнули в оборонном ведомстве, решение о временном ограничении водительских прав принимается только после рассмотрения дела в суде и при подтверждении нарушения требований по выполнению воинского долга.

Ранее Фокус рассказывал, могут ли работники ТЦК останавливать авто для вручения повестки.

Напомним, юристы объяснили, в каких случаях отказ получать повестку не ведет к серьезным последствиям.