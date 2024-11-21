Чи можуть забрати водійські посвідчення через неявку до ТЦК за повісткою: пояснення

Вилучити водійські посвідчення у військовозобов'язаних громадян, які не з'явилися у ТЦК за повісткою, можуть лише після розгляду справи у суді.

Військовозобов'язаних громадян України не можуть автоматично позбавити водійських прав за неявку до територіального центру комплектації (ТЦК) за повісткою. Про це повідомляють у Міністерстві оборони.

Згідно із законом, тимчасове обмеження права керування транспортними засобами може бути застосоване до громадян, які ігнорують вимоги щодо виконання військового обов’язку, лише за рішенням суду.

Для цього ТЦК повинен має звернутися до суду з позовною заявою, процедура подачі якої повинна включати детальний опис вимог, що повинні бути виконані, та документальне підтвердження ухилення громадянином обов’язків.

Як наголосили в Міноборони, лише після розгляду позовної заяви суд може прийняти рішення щодо тимчасового обмеження права керування транспортом й винятково за умови підтвердження факту ухилення та невиконання громадянином військового обовʼязку.

Таким чином, підкреслили у оборонному відомстві, рішення про тимчасове обмеження водійських прав приймається тільки після розгляду справи у суді та за підтвердження порушення вимог щодо виконання військового обов’язку.

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