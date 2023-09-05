Рада звільнила Рустема Умерова з посади голови Фонду держмайна, — Железняк

За словами журналістів, уже завтра, 6 вересня, Умерова призначать новим міністром оборони України.

Related video

Верховна Рада України звільнила голову Фонду держмайна Рустема Умерова. За таке рішення проголосували 302 народні депутати. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у себе в Telegram.

За його словами, обранці проголосували за фракціями так:

СН — 208;

ЄС — 0;

"Батьківщина" — 11;

"Платформа за життя і мир" — 20;

"За майбутнє" — 10;

"Голос" — 18;

"Довіра" — 14;

"Відновлення України" — 8;

Позафракційні — 13.

"Чекаємо сьогодні внесення пропозиції від Президента призначити його Міністром оборони України, а завтра голосування", — зазначив він.

За словами журналістів "РБК-Україна", що вже завтра, 6 вересня, Умерова призначать новим міністром оборони України.

Важливо

Закупівлі та переговори: Які завдання ставлять кандидату в міністри оборони Рустему Умєрову в Раді

Нагадаємо, що 4 вересня Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку підтримав заяву чиновника Рустема Умерова про звільнення з посади голови Фонду державного майна України.

"Комітет з питань економіки підтримав звільнення Рустема Умерова з посади Голови Фонду держмайна", — сказав Ярослав Железняк.

Зазначимо, що у своїй заяві про звільнення Умеров не згадав причину, через яку хоче залишити посаду.

Водночас профільний комітет ВР підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Так, 16 депутатів висловилися за відставку, двоє — утрималися.