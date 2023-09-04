Наступник Резнікова: Рустем Умєров звільняється з Фонду держмайна (заява)

Посадовець Рустем Умєров подав заяву про звільнення, яку розглянуть на найближчому засіданні Ради. Зі слів президента Володимира Зеленського, він має замінити голову Міноборони Олексія Резнікова.

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Очільник Фонду державного майна України Рустем Умєров, який може обійняти посаду міністра оборони, подав заяву про звільнення з посади. Про це 4 вересня повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", — заявив Стефанчук.

Також голова ВР оприлюднив фото написаної від руки заяви Умєрова. У ній вказана дата — 4 вересня, але не згадана причина звільнення.

Знімок, опублікований Русланом Стефанчуком 4 вересня Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Відставка Олексія Резнікова: що вже відомо

Нагадаємо, 3 вересня у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський схвалив відставку міністра оборони Олексія Резнікова. З його слів, на заміну колишнього керівника має прийти Рустем Умєров.

Пізніше, 4 вересня, міністр оборони Олексій Резніков повідомив у соцмережах, що подав до ВР заяву про відставку. Мережею ширяться чутки, що згодом Резнікова призначать послом України у Великій Британії. Він у коментарі ЗМІ заявив, що "не в курсі" цього.

Резніков обіймав посаду голови Міноборони з 4 листопада 2021 року. Коли офіційно буде схвалена його відставка та призначення нового міністра — невідомо.

Рустем Умєров обіймає посаду голови Фонду держмайна з 7 вересня 2022 року. Як інформував Фокус, раніше він був заступником керівника Постійної делегації до ПАРЄ, співголовою міжфракційного об’єднання "Кримська платформа" та головним виконавчим директором фонду ASTEM Foundation.