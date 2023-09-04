"Тримаємо стрій": Олексій Резніков офіційно подав у відставку (фото)

За словами глави Міноборони, він виконав рішення президента Володимира Зеленського і готовий відзвітувати перед народом. Щодо свого можливого призначення послом до Великої Британії він нічого не знає.

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Глава Міністерства оборони Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про свою відставку. Про це він розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 4 серпня.

До публікації було прикріплено два знімки: міністр із написаною заявою про звільнення і безпосередньо сам документ. Тепер йому залишилося дочекатися, поки відставку буде прийнято.

"На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаємо стрій", — ідеться в повідомленні.

Чим політик займатиметься далі — поки що невідомо, проте мережею ширилися чутки про його призначення на посаду посла України у Великій Британії.

Журналісти видання "Бабель" запитали в Олексія Резнікова напряму, чи відповідають такі розмови дійсності. Відповідь була короткою: "Не в курсі".

На посаді він пробув 1 рік і 10 місяців — із 4 листопада 2021 року.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також відреагував на заяву Олексія Резнікова. Відставку з посади глави Міноборони розглянуть на найближчому засіданні.

Місце глави Міністерства оборони займе Рустем Умєров, про що раніше повідомив президент України Володимир Зеленський під час традиційного відеозвернення до народу.

"Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень", — сказав глава держави.

Коли він офіційно вступить на посаду — поки що невідомо.

Нагадаємо, ще 31 серпня повідомлялося, що Олексія Резнікова найближчим часом звільнять із Міноборони. Народний депутат Ярослав Железняк писав, що той згодом отримає посаду посла у Великій Британії та деякі посольства були попереджені про кадрові перестановки в Кабінеті міністрів заздалегідь.