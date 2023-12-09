Украинские подростки смотрят российский сериал про бандитов: психолог указала на опасность

Психолог считает, что российский сериал "Слово пацана" про бандитские группировки оказывает негативное влияние на украинских подростков.

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Российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", рассказывающий о бандитских группировках в Казани в конце 1980-х годов, продолжает набирать популярность среди украинской молодежи. По словам психолога Юлии Святенко это связано с тем, что в юном возрасте люди склонны к агрессивному поведению и неприятию окружающих, потому герои сериала привлекают подростков.

"Очень часто то, что люди видят по телевизору, для них это определенный пример. Подражание какой-то звездности, какой-то субкультуры. Мы видим, что когда получается определенный фильм, то те же дети маленькие подражают этим героям и те же подростки", – отметила эксперт в эфире "Киев 24".

Психолог добавила, что подростки стремятся завоевать авторитет в своей социальной группе. Часто внимание привлекают те, кто проявляют силу. Когда выходит фильм, подростки не включают критическое мышление — хорошо или плохо то, что показывают на экране. Они видят рейтинги, образ, за ​​которым следуют окружающие, и хотят ему подражать.

"Давайте вспомним наше детство, наш подростковый возраст… в этом возрасте у нас кто был авторитетами? Те, кто проявлял силу, те, кто мог вести за собой класс. Тот, например, ученик, который предлагал прогулять уроки и за ним все шли, только потом, когда мы начали взрослеть, мы уже понимаем определенные социальные нормы, что хорошо, а что плохо", — сказала Святенко.

По словам эксперта, у такого подражания могут быть негативные последствия.

Как известно, в Министерстве культуры и информационной политики отреагировали на популярность российского сериала о бандитских группировках среди украинских подростков. Чиновники отметили, что его распространение недопустимо в условиях войны.

Ранее Фокус писал, что в России Верховный суд признал экстремистским и запретил движение ЛГБТ. В связи с этим телеканал СТС немного "подкорректировал" известный ситком "Не родись красивой", удалив из него три эпизода.

Также Фокус рассказывал, что бывший глава Минобороны Алексей Резников сыграл в запрещенном русскоязычном сериале эпизодическую роль.