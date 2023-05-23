Джулія Фокус показала дві сукні з целофану на прем'єрі скандального серіалу "Ідол" у Каннах

На червоній доріжці Каннського кінофестивалю колишня дівчина Каньє Веста з'явилася у прозорій сукні, а на вечірці після прем'єри приміряла комбінезон.

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На Каннському кінофестивалі 2023 року пройшла прем'єра нового серіалу НВО "Ідол", який отримав статус скандального ще до прем'єри. На червону доріжку вийшли виконавці головних ролей Лілі-Роуз Депп та The Weeknd. А гостями прем'єри стали Стелла Максвелл та Джулія Фокс. Колишня дівчина Каньє Веста не зрадила собі та прийшла в дуже екстравагантному вбранні. Про це пише Daily Mail.

На прем'єрі показали лише перші серії поза конкурсом.

23-річна Лілі-Роуз виглядала чарівно в обтислий чорній мінісукні з відкритими плечима, коли вона позувала для фотографій разом з одягненим у смокінг The Weeknd на щорічній церемонії.

Лілі-Роуз Депп та The Weeknd на Каннському кінофестивалі

Модель і актриса, яка зіграла в новому серіалі вигадану попзірку Джослін, доповнила образ чорними прозорими колготками та відповідними туфлями на шпильках, а єдиним яскравим аксесуаром виявились її сережки та брошка у вигляді квітки.

Модель Стелла Максвелл привернула загальну увагу в ефектній чорній металевій сукні з кількома вирізами, скріпленими англійськими шпильками.

Тим часом Джулія справила величезне враження на посипаній зірками червоній килимовій доріжці, вибравши унікальну палітру макіяжу, що включає блідо-біле обличчя, яскраву чорну помаду та акуратну підводку для очей.

Джулія Фокс на Каннському кінофестивалі

Для виходу вона обрала целофанову та абсолютно прозору сукню від Nicolas Jebran і доповнила образ прозорими босоніжками на платформі.

А на вечірці після прем'єри Джулія змінила вбрання, з'явившись у комбінезоні від того самого бренду, декорованого помпонами. Целофан, з якого пошите вбрання, не приховував практично нічого.

Джулія Фокс у прозорому комбінезоні Фото: Getty Images

Серіал "Ідол", повністю знятий творцем гучної "Ейфорії" Семом Левінсоном, раніше критикували за зайву відвертість. Колишні члени знімальної групи навіть називали його "порно з тортурами".

Актриса та відомий режисер Емі Сеймець зняла майже весь серіал, перш ніж залишити проєкт. The Weekend, який є співавтором та виконавчим продюсером, як повідомляється, був незадоволений тим, що вийшло, і критикував його за "надто жіночий погляд". До того ж, він хотів, щоб шоу більше сфокусувалося на його персонажі, а не Лілі-Роуз Депп.

Потім Левінсон став режисером, але замість того, щоб закінчити шоу і зробити кілька зйомок, він перезняв весь серіал.

Лілі-Роуз Депп своєю чергою захищала Левінсона і говорила, що він найкращий режисер, з яким вона працювала.