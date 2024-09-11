Показати по максимуму: 5 найсміливіших суконь на червоній доріжці кінофестивалю в Торонто

Знаменитості вміло маневрували між сексуальністю і пристойністю, демонструючи розкішні фігури, ледь прикриті дизайнерським вбранням.

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У Торонто (Канада) триває 49-ий Міжнародний кінофестиваль, на який з'їхалися світові зірки кіно і шоу-бізнесу. Знаменитості не забули покрасуватися на червоній доріжці в найкрасивіших дизайнерських вбраннях і прикрасах вартістю в десятки тисяч доларів. Однак поруч із класичними ансамблями були й ті, які мали вельми сміливий і навіть провокаційний вигляд. Фокус розповідає про найзухваліші сукні кінофестивалю.

Дженніфер Лопес

55-річна американська акторка і співачка Дженніфер Лопес, яка зараз перебуває в процесі розлучення з Беном Аффлеком, вирішила повною мірою скористатися тим, що опинилася в центрі уваги, і обрала для килимової доріжки в Торонто на прем'єрі фільму "Нестримний" вбрання, яке модні оглядачі вже назвали сукнею помсти.

Вона сяяла в прямому сенсі в сукні з колекції Tamara Ralph's осінь/зима 2024 Couture. Вкрите срібними лелітками, вбрання довжиною до підлоги мало розрізи по обидва боки, скріплені разом плюшевими чорними оксамитовими бантами, які демонстрували відсутність спідньої білизни.

Що стосується аксесуарів, то, щоб не відволікати увагу від сукні, Джей Ло вибрала тільки маленькі діамантові сережки і просту діамантову каблучку.

Образ завершили пара сріблястих босоніжок на підборах і клатч-коробочка з відповідним дзеркальним покриттям.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Ана де Армас

36-річна кубинська акторка Ана де Армас з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю в Торонто на прем'єрі фільму "Едем", вибравши вельми неоднозначний образ. Вона одягла сукню від Louis Vuitton, що складалася з боді пастельного рожевого кольору і прозорої мереживної спідниці з високою посадкою, прикрашеної сріблястими паєтками, різної довжини: спереду вона була короткою, ззаду — довгою.

Напівбалетний образ знаменитості доповнювали прикраси Louis Vuitton — кольє Flight з білого золота з діамантами і рубінами та діамантовий браслет Le Mythe.

Завершили її ансамбль бежеві лаковані човники Christian Louboutin.

Фото: Getty

Дейзі Едгар-Джонс

26-річна англійська акторка Дейзі Едгар-Джонс швидко зарекомендувала себе як людина, за якою варто спостерігати не тільки на екрані, а й на червоній доріжці. За допомогою стиліста Дані Мішель акторка провела один з найуспішніших у плані моди престурів цього року, просуваючи свій літній блокбастер "Смерчі".

Не стала винятком і червона доріжка кінофестивалю в Торонто. Едгар-Джонс уособлювала елегантність у небесно-блакитній сукні від Gucci. Повітряна плісирована тканина вбрання спадала на підлогу, дещо приховуючи пару білих туфель з ремінцями. Під тканиною виднілося блакитне боді. Сміливий виріз вбрання майже доходив до пупка акторки у формі літери V, а асиметрична накидка майоріла на вітрі.

З прикрас дівчина вибрала тільки пару золотих сережок-кафів.

Фото: Getty

Зої Салдана

46-річна американська акторка домініканського походження Зої Салдана прикрасила червону доріжку кінофестивалю в Торонто на прем'єрі фільму "Емілія Перес" разом із колегою по фільму Селеною Гомес, продемонструвавши свій бездоганний стиль у мереживній сукні з квітковою вишивкою від Armani Privé осінь 2024.

Повністю прозоре вбрання облягало витончену фігуру матері трьох дітей, а ззаду воно було прикрашене мереживним драпіруванням. Поєднання мережива і вишивки сприяли тому, що дуже зухвала сукня мала дуже жіночний і зовсім не вульгарний вигляд.

Салдана доповнила свій образ сережками Panthère de Cartier, набором каблучок Cartier і чорними босоніжками на шпильці.

Фото: Getty

Наомі Воттс

55-річна акторка британського походження Наомі Воттс приголомшила відвідувачів кінофестивалю, одягнувши абсолютно прозору чорну сукню, прикрашену пензликами, коли прийшла на прем'єру фільму "Друг" з Біллом Мюрреєм.

Під сукню вона одягла чорний бюстгальтер і труси такого ж кольору з високою талією. Образ вона завершила парою високих чорних грубих чорних босоніжок з чорними шкарпетками, які чудово поєднувалися з її прозорою сукнею.

Фото: Getty

Раніше Фокус писав, що дочка супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер у прозорій сукні вийшла на червону доріжку в Торонто.