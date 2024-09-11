Показать по максимуму: 5 самых смелых платьев на красной дорожке кинофестиваля в Торонто

Знаменитости умело маневрировали между сексуальностью и приличием, демонстрируя роскошные фигуры, едва прикрытые дизайнерскими нарядами.

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В Торонто (Канада) продолжается 49-ый Международный кинофестиваль, на который съехались мировые звезды кино и шоу-бизнеса. Знаменитости не преминули покрасоваться на красной дорожке в самых красивых дизайнерских нарядах и украшениях стоимостью в десятки тысяч долларов. Однако рядом с классическими ансамблями были и те, которые выглядели весьма смело и даже провокационно. Фокус рассказывает о самых дерзких платьях кинофестиваля.

Дженнифер Лопес

55-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая сейчас находится в процессе развода с Беном Аффлеком, решила в полной мере воспользоваться тем, что оказалась в центре внимания, и выбрала для ковровой дорожки в Торонто на премьере фильма "Неудержимый" наряд, который модные обозреватели уже назвали платьем мести.

Она сияла в прямом смысле в платье из коллекции Tamara Ralph's осень/зима 2024 Couture. Покрытый серебряными пайетками, наряд длиной в пол имел разрезы с обеих сторон, скрепленные вместе плюшевыми черными бархатными бантами, и демонстрирующими отсутствие нижнего белья.

Что касается аксессуаров, то, чтобы не отвлекать внимание от платья, Джей Ло использовала только маленькие бриллиантовые серьги и простое бриллиантовое кольцо.

Образ завершили пара серебристых босоножек на каблуке и клатч-коробочка с соответствующим зеркальным покрытием.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Ана де Армас

36-летняя кубинская актриса Ана де Армас появилась на красной дорожке кинофестиваля в Торонто на премьере фильма "Эдем", выбрав весьма неоднозначный образ. Она надела платье от Louis Vuitton, состоящее из боди пастельного розового цвета и прозрачной кружевной юбки с высокой посадкой, украшенной серебристыми пайетками, разной длины: спереди она была короткой, сзади – длинной.

Полубалетный образ знаменитости дополняли украшения Louis Vuitton — колье Flight из белого золота с бриллиантами и рубинами и бриллиантовый браслет Le Mythe.

Завершили ее ансамбль бежевые лакированные лодочки Christian Louboutin.

Фото: Getty

Дэйзи Эдгар-Джонс

26-летняя английская актриса Дэйзи Эдгар-Джонс быстро зарекомендовала себя как человек, за которым стоит наблюдать не только на экране, но и на красной дорожке. С помощью стилиста Дани Мишель актриса провела один из самых успешных в плане моды пресс-туров этого года, продвигая свой летний блокбастер "Смерчи".

Не стала исключением и красная дорожка кинофестиваля в Торонто. Эдгар-Джонс олицетворяла элегантность в небесно-голубом платье от Gucci. Воздушная плиссированная ткань наряда ниспадала на пол, несколько скрывая пару белых туфлей с ремешками. Под тканью виднелось голубое боди. Смелый вырез наряда почти доходил до пупка актрисы в форме буквы V, а асимметричная накидка развевалась на ветру.

Из украшений девушка выбрала только пару золотых сережек-каффов.

Фото: Getty

Зои Салдана

46-летняя американская актриса доминиканского происхождения Зои Салдана украсила красную дорожку кинофестиваля в Торонто на премьере фильма "Эмилия Перес" вместе с коллегой по фильму Селеной Гомес, продемонстрировав свой безупречный стиль в кружевном платье с цветочной вышивкой от Armani Privé осень 2024.

Полностью прозрачный наряд облегал точеную фигуру матери троих детей, а сзади он был украшен кружевной драпировкой. Сочетания кружева и вышивки способствовали тому, что очень дерзкое платье выглядело очень женственным и совершенно не вульгарным.

Салдана дополнила свой образ серьгами Panthère de Cartier, набором колец Cartier и черными босоножками на шпильке.

Фото: Getty

Наоми Уоттс

55-летняя актриса британского происхождения Наоми Уоттс ошеломила посетителей кинофестиваля, облачившись в абсолютно прозрачное черное платье, украшенное кисточками, когда пришла на премьеру фильма "Друг" с Биллом Мюрреем.

Под платье она надела черный бюстгальтер и трусы такого же цвета с высокой талией. Образ она завершила парой высоких черных грубых босоножек с черными носками, которые прекрасно сочетались с ее прозрачным платьем.

Фото: Getty

Ранее Фокус писал, что дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер в прозрачном платье вышла на красную дорожку в Торонто.