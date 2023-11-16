Герої нового часу. Чому варто подивитися фільм "Перший код"

У широкий прокат виходить фільм про еволюцію українського IT.

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16 листопада в українських кінотеатрах стартує показ документального фільму "Перший код", у якому розповідається про те, як українські айтішники є важливою частиною світової ІТ-індустрії. Фокус побував на допрем'єрному показі.

Трейлер до фільму "Перший код" 2023 року

Фільм від EASE (Європейської асоціації розробників програмного забезпечення) розповідає про зародження і становлення українського IT, від створення першого комп'ютера українськими інженерами до наших днів, коли вони стали потужною галуззю і одним із ключових за важливістю фронтів у війні з Росією.

Зйомки фільму почалися наприкінці 2021 року і тривали, незважаючи на вторгнення РФ в Україну. У підсумку бюджет картини склав понад 500 тисяч доларів, хоча спочатку планувалося вкластися в 100 тисяч.

Фрагмент фільму "Перший код"

Режисером "Першого коду" виступив Артур Лерман, оператором — Євген Усанов. Глобальний IT-підприємець Владислав Савченко володіє авторськими правами на фільм, він також є і продюсером проєкту.

Про що фільм "Перший код"

Фільм знято на основі добірки інтерв'ю з представниками українських IT-компаній, серед яких EPAM Україна, 3DLOOK, ЕЛЕКС, Looksery, холдинг Techiia, Sigma Software Group, SoftServe, Uklon, Infopulse Ukraine і Preply. Крім того, у фільмі знялися представники Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Саундтрек до фільму під назвою "Hidden Code" ("Прихований код") виконав дует Tvorchi, який представляв Україну на музичному конкурсі "Євробачення-2023" у травні. Пісня — про піонерів IT-індустрії в Україні, які нон-стоп працюють за лаштунками, створюючи нову історію національного опору ворогу.

Пісня до фільму "Перший код" від дуету Tvorchi

Особливості фільму "Перший код"

По суті, фільм не можна цілком віднести до жанру документалістики: у ньому є постановочні сцени з молодими акторами, які втілили на екрані героїв IT-ринку в юності, художні замальовки у вигляді самотнього на обшарпаній підлозі телевізора родом з 1980-х років, декорації, що відтворюють інтер'єри того часу, і локації, покликані перенести глядача в епоху початку 1990-х. Тож фільм цікавий щонайменше незвичною для українського кінематографа еклектикою жанрів.

Творцям добре вдалося передати атмосферу часу 1990-х, зібрати інвентар у вигляді старих "пузатих" комп'ютерів, дротів, дискет та інших добре впізнаваних "аксесуарів" кожного IT-фахівця. Мешканець української столиці з легкістю впізнає в кадрі Український дім і Дім кіно, що виступають локаціями для багатьох сцен у стрічці.

Сюжет фільму розвивається по спіралі. Спочатку глядача знайомлять із представниками Інституту кібернетики, які розповідають про складний період переходу від радянської спадщини до нових реалій програмної інженерії.

Далі ми бачимо молодих і амбітних стартаперів, які вчилися освоювати IT-ринок, не маючи можливостей для повноцінного спілкування із зарубіжними партнерами і замовниками, без знання іноземних мов і навичок спілкування. Потім на екрані показують наступне покоління — засновників компаній UKLON, Sigma Software Group та інших великих сучасних гравців українського IT-сектора. Глядачі стежать за еволюцією звичайних розумних хлопців з України: від етапу носіїв дивних ідей в, умовно кажучи, рваних кедах до мільйонерів зі світовим ім'ям і репутацією.

Звичайно, у фільмі не обійшлося без навмисних і злегка перебільшених сцен, що віддають певною наївністю тих самих першопрохідців, про яких ішлося в основній розповіді. Але загалом творці впоралися із завданням показати світові еволюцію українського IT і підкреслити його роль у світовому співтоваристві сьогодні.

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Марвели". Крім того, ми розповідали про зірок на прем'єрі фільму "Перший код".