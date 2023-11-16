Герои нового времени. Почему стоит посмотреть фильм "Первый код"

В широкий прокат выходит фильм об эволюции украинского IT.

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Сегодня, 16 ноября в украинских кинотеатрах стартует показ документального фильма "Первый код", в котором рассказывается о том, как украинские айтишники являются важной частью мировой ИТ-индустрии. Фокус побывал на допремьерном показе.

Трейлер к фильму "Первый код" 2023

Фильм от EASE (Европейской ассоциации разработчиков программного обеспечения) рассказывает о зарождении и становлении украинской ИТ, от создания первого компьютера украинскими инженерами, до наших дней, когда они стали мощной отраслью и одним из ключевых по важности фронтов в войне с Россией.

Съемки фильма, который стартует в широком прокате сегодня, были начаты в конце 2021 года и продолжались, несмотря на вторжение РФ в Украину. В итоге, бюджет картины составил более 500 тысяч долларов, хотя, изначально планировалось уложиться в 100 тысяч.

Фрагмент фильм "Первый код"

Режиссером "Первого кода" выступил Артур Лерман, оператором — Евгений Усанов. Татьяна Буренко и глобальный ИТ-предприниматель Владислав Савченко разделяют авторские права, причем последний также является продюсером.

О чем фильм "Первый код"

Фильм снят на основе подборки интервью с представителями украинских IT-компаний, среди которых EPAM Украина, 3DLOOK, ЭЛЕКС, Looksery, холдинг Techiia, Sigma Software Group, SoftServe, Uklon, Infopulse Ukraine и Preply. Кроме того,в фильме снялись представители Института кибернетики имени В. М. Глушкова Национальной академии наук Украины и министр цифровой трансформации Украины — Михаил Федоров.

Саундтрек к фильму исполнили дуэт Tvorchi, которые представляли Украину на конкурсе песни "Евровидение" — 2023 в мае, включает сингл "Hidden Code". "Трек "Скрытый код" — о пионерах IT-индустрии в Украине, которые нон-стоп работают за кулисами, создавая новую историю украинского сопротивления врагу.

Особенности фильма "Первый код"

По сути, фильм нельзя полностью отнести к жанру документалистики: в нем есть постановочные сцены с молодыми актерами, изображающими героев IT-рынка в юности, художественные зарисовки в виде одиноко стоящего на обшарпанном полу телевизора, родом из 1980-х годов. декорации, воссоздающие интерьеры того времени и локации, призванные перенести зрителя в эпоху начала 1990-х. Так что, фильм интересен, как минимум необычной для украинского кинематографа, эклектикой жанров.

Создателям хорошо удалось передать атмосферу времени 1990-х, собрать инвентарь в виде старых "пузатых" компьютеров, проводов, дискет и прочих хорошо узнаваемых "аксессуаров" каждого ИТ-специалиста. Житель украинской столицы с легкостью узнает в кадре Украинский дом и Дом кино, которые выступают локациями для многих сцен а ленте.

Сюжет фильма развивается по спирали. Сначала зрителя знакомят с представителями Института Кибернетики, которые рассказывают о сложном периоде перехода от советского наследия к новым реалиям программной инженерии.

Далее мы видим молодых и амбициозных стартаперов, которые учились осваивать ИТ-рынок, не имея возможностей для полноценного общения с зарубежными партнерами и заказчиками, без знания иностранных языков и навыком общения. Затем мы видим следующее поколение — основателей компаний UKLON, Sigma Software Group и прочих крупных современных игроков украинского ИТ-сектора. Зрители следят за эволюцией обычных умных парней из Украины, от этапа носителей странноватых идей в, условно говоря, рваных кедах — до миллионеров с мировым именем. и репутацией.

Конечно, в фильме не обошлось без нарочитых и слегка утрированных сцен, отдающих некоторой наивностью тех самых первопроходцев, о которых шла речь в основном повествовании. Однако, в общем и целом, создатели справились с задачей показать миру эволюцию украинского ИТ и подчеркнуть его роль в мировом сообществе сегодня.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Марвелы". Кроме того, мы рассказывали о звездах на премьере фильма "Первый код".