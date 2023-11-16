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Стиль жизни

Владимир Остапчук, ROXOLANA и Евгений Кот появились на премьере "Первого кода" (Фоторепортаж)

Владислав Савченко, Владимир Остапчук 2023 фото
Фото: Пресс-служба "Первый код" | Владислав Савченко, Владимир Остапчук

В кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ фильма об украинском IT.

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14 ноября в столичном ТРЦ "Гулливер" состоялся звездный допремьерный показ одного из наиболее ожидаемых украинских фильмов года — "Первый код". Бюджет картины составил более пятисот тысяч долларов. По замыслу создателей ленты, фильм призван изменить представление мировой общественности и украинцев об украинском IT и подчеркнуть его влияние мировую IT-индустрию. Журналисты Фокуса побывали на событии.

Юла, Анатолий Анатолич, Владислав Савченко, Артур Лерман фото Fullscreen
Юла, Анатолий Анатолич, Владислав Савченко, Артур Лерман

Три больших зала кинотеатра "Оскар" были заполнены до отказа. Более пятисот гостей первыми увидели "Первый код". Отдельный зал был выделен творческой группе.

Владимир Остапчук с девушкой фото 2023 Fullscreen
Владимир Остапчук с девушкой

Поддержать премьеру фильма "Первый код" пришли звездные гости: Roxolana, LAUD, Виктор Павлик, Вадим Гутцайт, Оксана Гутцайт, Игорь и Марина Фостенко, Владимир Остапчук с возлюбленной, Илона Гвоздева, Евгений Кот, Наталья Татаринцева, КИЛИММЕН, , Маша Данилова, Darisha, Анна Малиновская, Марина Аристова, Макс Леонов, группа SESTRA, Елена Винярская, Юля Сеник, Елена Светлицкая и другие.

Илона Гвоздева фото 2023 Fullscreen
Илона Гвоздева

Почти два года производства в разный для Украины период вылились в полуторачасовой художественно-документальный фильм. Сценарий менялся несколько раз. После начала полномасштабного вторжения сценаристка Татьяна Буренко уделила большое внимание киберзащите, когда триста тысяч айтишников объединились, чтобы дать достойный отпор врагу. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как высокоэффективно сработало приложение "Дия" на оккупированных территориях, где каждый мог передать координаты врага. Фаундеры крупных ИТ-компаний рассказали, с чего начинался украинский ИТ-бизнес вообще. И почему украинские айтишники сейчас самые ценные специалисты во всем мире.

Анна Саливанчук фото 2023 Fullscreen
Анна Саливанчук

"С гордостью могу сказать, что наш фильм изменит представление о мощности нашей ИТ-сферы не только украинцев, но и всего мира. Мы намерены показать этот фильм на международном уровне. Наша команда установила высокую планку по визуализации документального кино. Планируем в дальнейшем держать фокус на нашей мощной IT-индустрии и делать все, чтобы Украина была не только храброй, но и узнаваемой профессиональной мощью на мировой арене", – прокомментировал продюсер фильма Владислав Савченко

Артур Лерман, Владислав Савченко Fullscreen
Артур Лерман, Владислав Савченко

Ведущий события Анатолий Анатолич на протяжении всего вечера держал гостей в предвкушении, рассказывая о закулисных историях создания фильма, фактах от украинцев из Кремниевой долины.

Анатолій Анатоліч Fullscreen
Анатолій Анатоліч

Премьера "Первого кода" – историческое событие для украинского кинопроката, поэтому холл кинотеатра впечатлял количеством инновационных локаций.

Впервые вместо привычного баннера был задействован динамический бренд-вол размером 6,5 на 2,5 метра, на экране появился "Код украинского ИТ" и эксклюзивные фрагменты со съемок фильма.

Евгений Кот, Наталья Татаринцева фото 2023 Fullscreen
Евгений Кот, Наталья Татаринцева

Одной из самых увлекательных локаций стала комната украинского айтишника 90-х годов, место, где создавался "первый код", воспроизведена с точностью до мелочей. Каждый мог погрузиться в то время, когда молодая независимая Украина уже сменила мировой рынок ИТ.

ROXOLANA фото 2023 Fullscreen
ROXOLANA
Юла фото 2023 Fullscreen
Юла
Денис Жупник фото 2023 Fullscreen
Денис Жупник
Килимен 2023 фото Fullscreen
Килимен
Константин Грубич 2023 фото Fullscreen
Константин Грубич
Дуэт SESTRA фото 2023 Fullscreen
Дуэт SESTRA
Слава Демин фото 2023 Fullscreen
Слава Демин
Слава Соломко 2023 фото Fullscreen
Слава Соломко
Оксана Гутцайт фото 2023 Fullscreen
Оксана Гутцайт
Татьяна Карикова фото 2023 Fullscreen
Татьяна Карикова
Игорь и Марина Фостенко 2023 фото Fullscreen
Игорь и Марина Фостенко
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Ранее Фокус писал о презентации клипа Макса Барских RICH.