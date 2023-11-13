Макс Барских и Алан Бадоев показали клип, который ждал два года (фоторепортаж)

В украинской столице состоялась долгожданная премьера видео на песню "RICH".

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10 ноября в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ "Гулливер") состоялся масштабный допремьерный показ клипа Макса Барских на сингл "RICH". Режиссером видео выступил Алан Бадоев. Журналист Фокуса побывала на допремьерном событии.

Своего публичного "появления" видео-клип ожидал целых два года. И вот сейчас было принято решение показать его украинским зрителям и поклонникам Макса Барских.

Макс Барских

Певец Макс Барских решил сделать премьеру своего видео поводом для сбора средств на покупку дронов украинским военным. Слоган мероприятия звучит как "превращай творчество в золото, а золото в добро".

"Почти два года назад в декабре 2021 года мы с командой, вдохновленные, готовили релиз моего нового англоязычного альбома. Бесконечные переговоры с лейблами, поток креатива и проработка стратегии продвижения — все это увлекало наши сердца, разум и мысли. В канун Нового года мы более 3-х суток создавали один из самых масштабных клипов за последние годы. Все было готово к долгожданному старту. Но февраль 22-го стер все планы и оставил мечты за гранью важного", — поделился певец в интервью.

Макс Барских рассказал, что уже почти не верил в то, что клип увидит свет в ближайшие годы и вообще появится в ротации каналов или на платформах.

"Мы долго не упоминали об этой работе, она была "не ко времени": слишком яркая, слишком ироничная, очень неуместная на фоне тех чувств, которые испытываем мы-украинцы. Думаю, что у многих моих коллег есть похожие истории и отложенные работы, которых пока не увидел и не услышал зритель", — рассказал Макс Барских во время общения со СМИ.

Поддержать украинскую знаменитость и оценить видео первыми пришли Ирина Татаренко, Розали Номбре, Алексей Прищепа и другие медийные личности.

Макс Барских, Алан Бадоев Фото: Пресс-служба Макса Барских

Коля Матросов

Розали Номбре

Алан Бадоев и Макс Барских в зрительском зале кинотеатра "Оскар"

Алан Бадоев

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