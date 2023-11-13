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Стиль жизни

Макс Барских и Алан Бадоев показали клип, который ждал два года (фоторепортаж)

Макс Барских и Алан Бадоев фото 2023
Фото: Пресс-служба Макса Барских | Макс Барских и Алан Бадоев

В украинской столице состоялась долгожданная премьера видео на песню "RICH".

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10 ноября в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ "Гулливер") состоялся масштабный допремьерный показ клипа Макса Барских на сингл "RICH". Режиссером видео выступил Алан Бадоев. Журналист Фокуса побывала на допремьерном событии.

Своего публичного "появления" видео-клип ожидал целых два года. И вот сейчас было принято решение показать его украинским зрителям и поклонникам Макса Барских.

Макс Барских фото 2023 Fullscreen
Макс Барских

Певец Макс Барских решил сделать премьеру своего видео поводом для сбора средств на покупку дронов украинским военным. Слоган мероприятия звучит как "превращай творчество в золото, а золото в добро".

"Почти два года назад в декабре 2021 года мы с командой, вдохновленные, готовили релиз моего нового англоязычного альбома. Бесконечные переговоры с лейблами, поток креатива и проработка стратегии продвижения — все это увлекало наши сердца, разум и мысли. В канун Нового года мы более 3-х суток создавали один из самых масштабных клипов за последние годы. Все было готово к долгожданному старту. Но февраль 22-го стер все планы и оставил мечты за гранью важного", — поделился певец в интервью.

Макс Барских рассказал, что уже почти не верил в то, что клип увидит свет в ближайшие годы и вообще появится в ротации каналов или на платформах.

"Мы долго не упоминали об этой работе, она была "не ко времени": слишком яркая, слишком ироничная, очень неуместная на фоне тех чувств, которые испытываем мы-украинцы. Думаю, что у многих моих коллег есть похожие истории и отложенные работы, которых пока не увидел и не услышал зритель", — рассказал Макс Барских во время общения со СМИ.

Поддержать украинскую знаменитость и оценить видео первыми пришли Ирина Татаренко, Розали Номбре, Алексей Прищепа и другие медийные личности.

Макс Барских, Алан Бадоев фото 2023 Fullscreen
Макс Барских, Алан Бадоев
Фото: Пресс-служба Макса Барских
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Коля Матросов Fullscreen
Коля Матросов
Розали Номбре Fullscreen
Розали Номбре
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Алан Бадоев и Макс Барских фото 2023 Fullscreen
Алан Бадоев и Макс Барских в зрительском зале кинотеатра "Оскар"
Алан Бадоев фото Fullscreen
Алан Бадоев
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