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Стиль життя

Макс Барських і Алан Бадоєв показали кліп, який чекав два роки (фоторепортаж)

Макс Барських і Алан Бадоєв фото 2023
Фото: Пресс-служба Макса Барских | Макс Барських та Алан Бадоєв

В українській столиці відбулася довгоочікувана прем'єра відео на пісню "RICH".

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10 листопада в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ "Гулівер") відбувся масштабний допрем'єрний показ кліпу Макса Барських на сингл "RICH". Режисером відео став Алан Бадоєв. Журналістка Фокусу побувала на допрем'єрній події.

Своєї публічної "появи" відео-кліп очікував цілих два роки. І ось зараз було прийнято рішення показати його українським глядачам і шанувальникам Макса Барських.

Макс Барських фото 2023 Fullscreen
Макс Барських

Співак Макс Барських вирішив зробити прем'єру свого відео приводом для збору коштів на купівлю дронів українським військовим. Слоган заходу звучить як "перетворюй творчість на золото, а золото на добро".

"Майже два роки тому в грудні 2021 року ми з командою, натхненні, готували реліз мого нового англомовного альбому. Нескінченні перемовини з лейблами, потік креативу та опрацювання стратегії просування — все це захоплювало наші серця, розум і думки. Напередодні Нового року ми більше 3-х діб створювали один із наймасштабніших кліпів за останні роки. Усе було готово до довгоочікуваного старту. Але лютий 22-го стер усі плани і залишив мрії за межею важливого", — поділився співак в інтерв'ю.

Макс Барських розповів, що вже майже не вірив у те, що кліп побачить світ найближчими роками та й узагалі з'явиться в ротації каналів або на платформах.

"Ми довго не згадували про цю роботу, вона була "не на часі": надто яскрава, надто іронічна, дуже недоречна на тлі тих почуттів, які відчуваємо ми-українці. Думаю, що в багатьох моїх колег є схожі історії та відкладені роботи, яких поки що не побачив і не почув глядач", — розповів Макс Барських під час спілкування зі ЗМІ.

Підтримати українську знаменитість і оцінити відео першими прийшли Ірина Татаренко, Розалі Номбре, Олексій Прищепа та інші медійні особистості.

Макс Барських, Алан Бадоєв фото 2023 Fullscreen
Макс Барських, Алан Бадоєв
Фото: Пресс-служба Макса Барских
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Коля Матросов Fullscreen
Коля Матросов
Розалі Номбре Fullscreen
Розалі Номбре
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Алан Бадоєв і Макс Барських фото 2023 Fullscreen
Алан Бадоєв і Макс Барських у глядацькому залі кінотеатру "Оскар"
Алан Бадоєв фото Fullscreen
Алан Бадоєв
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