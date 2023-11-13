Макс Барських і Алан Бадоєв показали кліп, який чекав два роки (фоторепортаж)

В українській столиці відбулася довгоочікувана прем'єра відео на пісню "RICH".

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10 листопада в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ "Гулівер") відбувся масштабний допрем'єрний показ кліпу Макса Барських на сингл "RICH". Режисером відео став Алан Бадоєв. Журналістка Фокусу побувала на допрем'єрній події.

Своєї публічної "появи" відео-кліп очікував цілих два роки. І ось зараз було прийнято рішення показати його українським глядачам і шанувальникам Макса Барських.

Макс Барських

Співак Макс Барських вирішив зробити прем'єру свого відео приводом для збору коштів на купівлю дронів українським військовим. Слоган заходу звучить як "перетворюй творчість на золото, а золото на добро".

"Майже два роки тому в грудні 2021 року ми з командою, натхненні, готували реліз мого нового англомовного альбому. Нескінченні перемовини з лейблами, потік креативу та опрацювання стратегії просування — все це захоплювало наші серця, розум і думки. Напередодні Нового року ми більше 3-х діб створювали один із наймасштабніших кліпів за останні роки. Усе було готово до довгоочікуваного старту. Але лютий 22-го стер усі плани і залишив мрії за межею важливого", — поділився співак в інтерв'ю.

Макс Барських розповів, що вже майже не вірив у те, що кліп побачить світ найближчими роками та й узагалі з'явиться в ротації каналів або на платформах.

"Ми довго не згадували про цю роботу, вона була "не на часі": надто яскрава, надто іронічна, дуже недоречна на тлі тих почуттів, які відчуваємо ми-українці. Думаю, що в багатьох моїх колег є схожі історії та відкладені роботи, яких поки що не побачив і не почув глядач", — розповів Макс Барських під час спілкування зі ЗМІ.

Підтримати українську знаменитість і оцінити відео першими прийшли Ірина Татаренко, Розалі Номбре, Олексій Прищепа та інші медійні особистості.

Макс Барських, Алан Бадоєв Фото: Пресс-служба Макса Барских

Коля Матросов

Розалі Номбре

Алан Бадоєв і Макс Барських у глядацькому залі кінотеатру "Оскар"

Алан Бадоєв

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