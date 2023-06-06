Лілі-Роуз Депп висловилася про гру The Weeknd у скандальному серіалі "Ідол"

Більшість критики дісталося саме музиканту, тим часом доньку Джонні Деппа хвалять за хорошу роботу.

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24-річна американо-французька акторка Лілі-Роуз Депп високо оцінила The Weeknd після того, як прем'єра їхнього нового серіалу від HBO "Ідол" була розкритикована. Про це пише Page Six.

"Я дуже люблю Абеля", — сказала донька Джонні Деппа про свого колегу та виконавчого продюсера серіалу, чиє справжнє ім’я — Абель Тесфає.

"Він зміг влитися в цю роль таким чином, що це справді важко для будь-кого".

Лілі-Роуз Депп

У серіалі Лілі-Роуз Депп грає поп-зірку на ім'я Джоселін, яка намагається адаптуватися після психічного розладу. Вона зв’язується з Тедросом (The Weekend), власником клубу та лідером сучасного культу, схожого на Nxivm.

Кадр із серіалу "Ідол" Фото: Скриншот

У той час як гра Депп була зустрінута похвалою, і один глядач назвав її "страшно гарною", 33-річний The Weeknd прийняв на себе тягар хейту.

"Вони явно вважають, що це круто, але це не так! Це нудно! Лілі-Роуз Депп цікава, і дуже шкода, що їй не дали кращого матеріалу", — пишуть хейтери в мережі.

Кадр із серіалу "Ідол" Фото: HBO

"Ой, "Ідол" дуже поганий, я не можу повірити, що ця потвора замінює неділю "Спадкоємців", — написав інший користувач.

Нагадаємо, ким був натхненний образ Лілі-Роуз Депп у серіалі "Ідол".

Також Фокус писав про перші відгуки на скандальний серіал з донькою Джонні Деппа.