Ванесса Паради рассказала о своей дочери Лили-Роуз Депп в откровенном интервью

Бывшая жена Джонни Деппа, актриса и певица Ванесса Паради появилась на обложке французского издания Madame Figaro и дала интервью.

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50-летняя Ванесса Паради после расставания с Джонни Деппом в 2014 году, недолго горевала в одиночестве. Уже через четыре года она вышла замуж за режиссера Самюэля Беншетри и сейчас играет на сцене и наслаждается жизнью. Интервью она дает нечасто, сделав исключение для Madame Figaro.

Супруг Ванессы специально для нее написал пьесу "Маман" и премьера прошла с большим успехом. Так что, позируя для журнала, Ванесса признается, что, путешествуя с труппой по Франции, Швейцарии и Бельгии, она получила совершенно новый опыт. Тем более, что в спектакле она играла вместе с мужем

"Мы начали играть, и поняли, как это приятно и весело. Я и представить себе не могла, как легко я смогу разыграть комедию перед ним. Актеры — дети, и мы снова стали детьми. Мы были раскованы, мы забывались: мы интерпретировали. Наконец, играя с любимым человеком, вы оживляете свою жизнь. Все проще, потому что мы играем пару, которая любит и поддерживает друг друга", — призналась Ванесса.

Ванесса Паради Фото: Madame Figaro

Игра в театре стала для Ванессы новым опытом. Ведь она стала знаменитой в очень юном возрасте, дебютировав в 14 лет с песней Joe le taxi. Ее первый альбом стал платиновым, а первую роль в кино она получила в 16 лет.

"Многим женщинам не повезло так, как мне. Я была свободна. Я выбирала людей, проекты, как их преподнести. Я действительно была собой. У меня была роскошь выбора, я принадлежу к очень небольшому меньшинству. Конечно, я много для этого работала, но я не могу себя сравнивать с женщинами, которые измучены своей жизнью, приходят домой уставшими и лишены этой возможности", — сказала Ванесса.

Ванесса Паради с мужем Самюэлем Беншетри Фото: Getty Images

Говоря о возрасте, Паради отмечает, что приняла свой полувековой юбилей.

"Поддерживать возраст — это философия, работа. Что касается меня, то я стараюсь чувствовать себя хорошо: занимаюсь спортом, медитацией, стараюсь хорошо питаться, хорошо спать, даже если я не всегда рассудительна и иногда нарушаю эти правила. И это хорошо: мне тоже не хотелось бы быть пленницей своего тела и своего образа", — говорит певица.

Впрочем, она признает, что ей повезло с метаболизмом: она ест за четверых и не поправляется. Однако себя она считает скорей симпатичной, нежели красивой.

"Кого я нахожу красивыми? Мою мать, мою дочь. Ее красота впечатляет меня, и все же я ее мать. Она красива изнутри, хорошенькая, веселая и умная. Мне нравится форма ее лица", — сказала Ванесса, описывая свою дочь – Лили-Роуз Депп. Однако она не любит, когда ее называют "непо-бейби" (nepo baby), как ребенка знаменитых родителей, которая добилась успеха только благодаря своему происхождению.

"Сегодня у каждого есть свое мнение, социальные сети, бульварная пресса. "Непо-бейби" – просто ужасное выражение. У ребенка, чьи родители знамениты, уже отнята часть его личности: люди интересуются им, чтобы достучаться до его родителей. Люди ошибаются. Для этих "непо-бейби" открываются двери, но это не всегда правильные двери. Конечно, велик соблазн предложить своего ребенка на кастинге, но если он плохо справляется со своей задачей, то долго не задержится. И тогда, прежде всего, он будет вовлечен в плохие проекты. Моя дочь – она много работает над своими ролями и прослушиваниями. Она проходила множество кастингов, где ее не выбирали, и была этим недовольна, как и другие. Я действительно считаю, что успешны те, кто усердно работает и обладает талантом, как бы они себя ни называли. Моя дочь одна из них", — отрезала Ванесса Паради.

Ванесса Паради Фото: Madame Figaro

Ранее Лили-Роуз оскорбилась тем, что ее называют nepo baby и заявила, что это не только не несправедливо, но еще и отдает сексизмом, как и само движение против "непо-бейби". Иронично, но за это высказывание Лили-Роуз прозвали delusional nepo baby, что означает "заблуждающаяся непо-бейби".

Паради призналась, что теперь живет между Францией и Лос-Анджелесом, куда приезжает, чтобы увидеться с детьми.

Напомним, сейчас Лили-Роуз Депп снимается в новом сериале НВО "Идол", который успел стать скандальным еще до премьеры. Сотрудники сообщают, что первоначальный сценарий был переписан, так что проект превратился в "порно с пытками".