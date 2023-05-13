Лили-Роуз Депп подтвердила отношения с рэпером 070 Shake (фото)

Старшая дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради подтвердила свой роман.

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23-летняя американская актриса и модель Лили-Роуз Депп подтвердила свои отношения с музыкантом 070 Shake, настоящее имя которого Даниэль Бальбуэн. Об этом пишет PageSix.

"4 МЕСЯЦА С МОИМ КРАШЕМ", — написала 23-летняя Лили-Роуз на фотографии, которой она поделилась в своей истории в Instagram.

На снимке видно, как актриса страстно целует 25-летнего рэпера.

Лили-Роуз Депп и Даниэль Бальбуэн

Пара, которая встречается с середины января, впервые вызвала слухи о романе во время Парижской недели моды в этом году. Хотя в прошлом Лили-Роуз встречалась с известными людьми, она всегда старалась держать свою личную жизнь в тайне.

Лили-Роуз Депп и Даниэль Бальбуэн

"Я думаю, что ценность конфиденциальности — это то, что было привито мне с раннего возраста, — сказала она Дрю Бэрримор на ток-шоу в апреле 2021 года. И когда я росла в такой семье, это всегда было чем-то, знаете ли, я всегда понимала важность конфиденциальности, ценила ее и хранила вещи только для себя. И это то, что я привнесла в свою карьеру, и это действительно важно для меня".

Напомним, сейчас Лили-Роуз Депп снимается в новом сериале НВО "Идол", который успел стать скандальным еще до премьеры. Сотрудники сообщают, что первоначальный сценарий был переписан, так что проект превратился в "порно с пытками".

Также Фокус писал, что Ванесса Паради рассказала о своей дочери Лили-Роуз Депп в откровенном интервью.