Донька Джонні Деппа поділилася новим знімком з коханою (фото)

Лілі-Роуз Депп та реперка 070 Shake офіційно підтвердили свій роман навесні 2023.

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24-річна американо-французька модель та акторка Лілі-Роуз Депп поділилася новим знімком зі своєю дівчиною. Кадр з коханою донька Джонні Деппа опублікувала в Instagram.

Юна знаменитість, яка знімається в новій рекламній кампанії Chanel, поділилася дзеркальним селфі з 26-річною музиканткою 070 Shake у своїх Instagram Stories.

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Зірка серіалу "Ідол" мала в’язаний шарф відтінку слонової кістки, обмотаний навколо її голови, а 070 Shake, справжнє ім’я Даніель Бальбуена, стояла прямо за нею.

Донька Джонні Деппа та Ванеси Параді була одягнена в темну куртку на блискавці, закинувши голову назад і злегка відкривши рот. Вона ніяк не підписала дзеркальне селфі.

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Лілі-Роуз Депп та її кохана Фото: Скриншот

Депп і реперка офіційно підтвердили свої романтичні стосунки у травні 2023, коли модель написала: "4 місяці з моєю коханою". Вперше їх запідозрили у романі на початку 2023 року, коли пару помітили на Паризькому тижні моди.

Лілі-Роуз Депп та її кохана

Нагадаємо, Лілі-Роуз Депп зворушливо привітала 070 Shake з днем народження у червні 2023.

Також Фокус писав про романтичне побачення доньки Джонні Деппа та її коханої в Санта-Моніці.