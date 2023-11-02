Дочь Джонни Деппа поделилась новым снимком с возлюбленной (фото)

Лили-Роуз Депп и рэпер 070 Shake официально подтвердили свой роман весной 2023 года.

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24-летняя американо-французская модель и актриса Лили-Роуз Депп поделилась новым снимком со своей девушкой. Кадр с возлюбленной дочь Джонни Деппа опубликовала в Instagram.

Юная знаменитость, которая снимается в новой рекламной кампании Chanel, поделилась зеркальным селфи с 26-летней музыканткой 070 Shake в своих Instagram Stories.

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Дочь Джонни Деппа поделилась пикантными снимками с возлюбленной (фото)

У звезды сериала "Идол" был вязаный шарф оттенка слоновой кости, обмотанный вокруг ее головы, а 070 Shake, настоящее имя которой Даниэль Бальбуэна, стояла прямо за ней.

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради была одета в темную куртку на молнии, запрокинув голову назад и слегка приоткрыв рот. Она никак не подписала зеркальное селфи.

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Лили-Роуз Депп и ее возлюбленная Фото: Скріншот

Депп и рэпер официально подтвердили свои романтические отношения в мае 2023, когда модель написала: "4 месяца с моей возлюбленной". Впервые их заподозрили в романе в начале 2023 года, когда пару заметили на Парижской неделе моды.

Лили-Роуз Депп и ее возлюбленная

Напомним, Лили-Роуз Депп трогательно поздравила 070 Shake с днем рождения в июне 2023 года.

Также Фокус писал о романтическом свидании дочери Джонни Деппа и ее возлюбленной в Санта-Монике.