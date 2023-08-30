Дочь Джонни Деппа поделилась пикантными снимками с возлюбленной (фото)

Лили-Роуз Депп хочет, чтобы мир знал, что она счастлива в своих новых отношениях.

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Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз Депп, поделилась в своем Instagram-аккаунте серией пикантных фотографий со своей девушкой, 26-летней американской певицей Даниэль Бальбуэн, которая выступает под псевдонимом 070 Shake.

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Американская актриса и модель продемонстрировала поклонникам чувственные снимки, сделанные профессиональным фотографом Зорой Зихер.

Лили-Роуз Депп и Даниэль Бальбуэн

В одном кадре 24-летняя звезда сериала "Идол" была топлесс, выполняя сложный акробатический прием со своей девушкой. Она продемонстрировала свой живот и грудь, закинув ноги на спину в странной позе.

Лили-Роуз Депп и Даниэль Бальбуэн Фото: Instagram/lilyrose_depp

На другом изображении они оба прижимались друг к другу в постели, а Лили-Роуз была одета в верх бикини с заклепками.

Подпись гласила: "Я и очаровательный принц от @zorasicher ❤️ и @jenny.shoo.pumps ❤️".

Лили-Роуз Депп и Даниэль Бальбуэн Фото: Instagram/lilyrose_depp

Напомним, в начале мая Лили-Роуз Депп подтвердила свои отношения с 070 Shake. Пара, которая встречается с начала 2023 года, впервые спровоцировала слухи об отношениях во время Парижской недели моды в этом году. Хотя в прошлом Лили-Роуз встречалась с известными людьми, она всегда старалась держать свои романы в тайне.

Ранее Фокус писал, что Лили-Роуз Депп в ультракоротких шортах была замечена в объятиях возлюбленной.