Дочь Джонни Деппа в стильном костюме посетила показ "Носферату" в Лондоне (фото)

В новой картине ужасов Лили-Роуз Депп исполнила главную роль. Фильм "Носферату" уже получил положительные отзывы многих критиков.

Дочь звездных родителей Ванессы Паради и Джонни Деппа актриса Лили-Роуз Депп в элегантном наряде посетила показ нового фильма "Носферату", который состоялся во вторник вечером на площади Сохо в Лондоне, сообщает Daily Mail.

25-летняя звезда экрана продемонстрировала свой безупречный стиль в костюме в ломаную клетку, состоящем из жакета строгого кроя и расклешенной юбки выше колена на пуговицах, расшитых жемчугом и полудрагоценными камнями. Она дополнила образ белой рубашкой с воротником, парой черных лаковых туфель "Мэри Джейн" на высоком каблуке и небольшой черной сумочкой. Лили-Роуз собрала светлые волосы в гладкий пучок и нанесла безупречный макияж, подчеркнув большие выразительные карие глаза мерцающими коричневыми тенями и черной подводкой.

На премьере присутствовали режиссер "Носферату" Роберт Эггерс, продюсер Крис Коламбус и многие знаменитые актеры, которые также сыграли в американском готическом фильме ужасов: Уиллем Дефо, Билл Скарсгард, Николас Холт, Декстер Флетчер и другие. Картина уже получила положительные отзывы многих критиков.

Действие фильма происходит в Германии в 1882 году. Томас Хуттер и его жена Эллен отправляются в Трансильванию в румынских Карпатах, где они встречают таинственного графа Орлока — страшного вампира. Фильм выйдет в прокат 25 декабря 2024 года.

Ранее, 30 апреля, Фокус писал о том, что дочь Джонни Деппа отправилась в романтическое путешествие со своей девушкой. Лили-Роуз Депп и 070 Shake встречаются с начала 2023 года. Время от времени влюбленные делятся совместными кадрами в соцсетях.