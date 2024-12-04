Дочка Джонні Деппа в стильному костюмі відвідала показ "Носферату" в Лондоні (фото)

У новій картині жахів Лілі-Роуз Депп виконала головну роль. Фільм "Носферату" вже отримав позитивні відгуки багатьох критиків.

Дочка зіркових батьків Ванесси Параді та Джонні Деппа акторка Лілі-Роуз Депп в елегантному вбранні відвідала показ нового фільму "Носферату", який відбувся у вівторок ввечері на площі Сохо в Лондоні, повідомляє Daily Mail.

25-річна зірка екрану продемонструвала свій бездоганний стиль у костюмі в ламану клітинку, що складався з жакета суворого крою та розкльошеної спідниці вище коліна на ґудзиках, розшитих перлами та напівдорогоцінним камінням. Вона доповнила образ білою сорочкою з коміром, парою чорних лакових туфель "Мері Джейн" на високих підборах і невеликою чорною сумочкою. Лілі-Роуз зібрала світле волосся в гладкий пучок і нанесла бездоганний макіяж, підкресливши великі виразні карі очі мерехтливими коричневими тінями і чорною підводкою.

На прем'єрі були присутні режисер "Носферату" Роберт Еггерс, продюсер Кріс Коламбус і багато знаменитих акторів, які також зіграли в американському готичному фільмі жахів: Віллем Дефо, Білл Скарсгард, Ніколас Голт, Декстер Флетчер та інші. Картина вже отримала позитивні відгуки багатьох критиків.

Дія фільму відбувається в Німеччині 1882 року. Томас Гуттер і його дружина Еллен вирушають до Трансільванії в румунських Карпатах, де вони зустрічають таємничого графа Орлока — страшного вампіра. Фільм вийде в прокат 25 грудня 2024 року.

Раніше, 30 квітня, Фокус писав про те, що дочка Джонні Деппа вирушила в романтичну подорож зі своєю дівчиною. Лілі-Роуз Депп і 070 Shake зустрічаються з початку 2023 року. Час від часу закохані діляться спільними кадрами в соцмережах.