Донька Джонні Деппа в сріблястій сукні відвідала премʼєру фільму (фото)

Лілі-Роуз приєдналася до акторів готичного фільму "Носферату". Картина переповідає історію вампіра, який живе в Трансильванії.

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25-річна акторка Лілі-Роуз Депп відвідала прем'єру свого нового фільму "Носферату" в Лос-Анджелесі, яка відбулася в китайському театрі TCL. Про це пише Daily Mail.

Донька Джонні Деппа зʼявилася в розкішній сріблястій сукні з прозорою мерехтливою накладкою. Юна знаменитість додала до образу срібні прикраси та зробила легкий макіяж. Волосся доньки Ванеси Параді було зібране в елегантну зачіску.

Лілі-Роуз Депп Фото: Getty Images

"Носферату", який уже отримав схвальні рецензії, — це ремейк німої класики 1922 року, яка була заснована на "Дракулі" Брема Стокера.

У цій новій версії Білл Скашгорд бере на себе роль кровожерливого графа Орлока, а Лілі-Роуз грає Еллен Хаттер, об’єкт його зловісної одержимості.

Дія ремейку відбувається в Німеччині 1882 року. Томас Гуттер і його дружина Еллен вирушають до Трансільванії в румунських Карпатах, де вони зустрічають таємничого графа Орлока — страшного вампіра. Фільм вийде в прокат 25 грудня 2024 року.

Лілі-Роуз Депп Фото: Getty Images

У фільмі також зʼявилися Віллем Дефо та Емма Коррін.

Нагадаємо, доньку Джонні Деппа помітили на побаченні з дівчиною.

Також Фокус писав про появу Лілі-Роуз Депп на іншій премʼєрі "Носферату".