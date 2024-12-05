"Самый крутой человек": дочь Джонни Деппа рассказала о своем младшем брате (фото)

Молодая актриса произвела фурор исполнением главной роли в фильме "Носферату". Картина уже получила положительные отзывы многих критиков.

Дочь звездных родителей Ванессы Паради и Джонни Деппа актриса Лили-Роуз Депп в интервью Натали Портман для журнала Interview Magazine поделилась редкими подробностями своего детства с младшим братом Джеком.

В беседе со своей давней подругой Натали Портман 25-летняя Лили-Роуз призналась, что ее последняя роль в фильме ужасов "Носферату" принесла ей "крутые" очки в глазах ее 22-летнего брата Джека, который в отличие от своей знаменитой семьи всегда оставался в тени. Звезда "Кумира" назвала своего брата "самым крутым человеком на свете" и сказала, что он полностью поддерживает ее последнюю главную роль.

"Роль в "Носферату" была особенно важна для меня, потому что мы с братом оба были одержимы Дракулой, когда были моложе. Мой брат наряжался Дракулой, когда был ребенком. Я подумала: "Ух ты, если я получу эту роль, мой брат наконец-то подумает, что я крутая". Думаю, что за свою новую роль я заслужила несколько очков у Джека", — поделилась Лили-Роуз.

Лили-Роуз близка не только со своим братом, у нее также замечательные отношения с родителями — 61-летним Джонни Деппом и 51-летней Ванессой Паради. В разговоре с Портман она отметила, что "очень благодарна" своим маме и папе за то, что они сделали ее и Джека детство максимально нормальным, несмотря на их кочевой образ жизни.

Ранее, 4 декабря, Фокус писал о том, что дочь Джонни Деппа в стильном костюме посетила показ "Носферату" в Лондоне.