"Найкрутіша людина": дочка Джонні Деппа розповіла про свого молодшого брата (фото)

Молода актриса викликала фурор виконанням головної ролі у фільмі "Носферату". Картина вже отримала позитивні відгуки багатьох критиків.

Дочка зіркових батьків Ванесси Параді та Джонні Деппа актриса Лілі-Роуз Депп в інтерв'ю Наталі Портман для журналу Interview Magazine поділилася рідкісними подробицями свого дитинства з молодшим братом Джеком.

У бесіді зі своєю давньою подругою Наталі Портман 25-річна Лілі-Роуз зізналася, що її остання роль у фільмі жахів "Носферату" принесла їй "круті" окуляри в очах її 22-річного брата Джека, який на відміну від своєї знаменитої сім'ї завжди залишався в тіні. Зірка "Кумира" назвала свого брата "найкрутішою людиною на світі" і сказала, що він повністю підтримує її останню головну роль.

"Роль у "Носферату" була особливо важлива для мене, тому що ми з братом обидва були одержимі Дракулою, коли були молодшими. Мій брат вбирався Дракулою, коли був дитиною. Я подумала: "Ух ти, якщо я отримаю цю роль, мій брат нарешті подумає, що я крута". Думаю, що за свою нову роль я заслужила кілька очок у Джека", — поділилася Лілі-Роуз.

Лілі-Роуз близька не тільки зі своїм братом, у неї також чудові стосунки з батьками — 61-річним Джонні Деппом і 51-річною Ванессою Параді. У розмові з Портман вона зазначила, що "дуже вдячна" своїм мамі й татові за те, що вони зробили її і Джека дитинство максимально нормальним, незважаючи на їхній кочовий спосіб життя.

Раніше, 4 грудня, Фокус писав про те, що дочка Джонні Деппа в стильному костюмі відвідала показ "Носферату" в Лондоні.