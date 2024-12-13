Дочь Джонни Деппа заметили на свидании с ее девушкой (фото)

Лили-Роуз Депп и 070 Shake встречаются около двух лет. Пара довольно редко вместе выходит в свет.

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25-летнюю актрису Лили-Роуз Депп заметили на редком свидании с ее девушкой, 27-летней рэпершей 070 Shake в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Пара пришла на вечеринку после премьеры готического фильма "Носферату", в котором дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради сыграла одну из ролей.

Лили-Роуз держалась за руки со своей возлюбленной, которая прикрывала лицо от камер, когда они выходили из зала после премьеры фильма ужасов.

Юная актриса излучала гламур в серебристом атласном платье, которое она ранее надевала на красной дорожке, сняв украшенный комбинезон, который она использовала ранее.

070 Shake, настоящее имя которой Даниэль Бальбуэна, выбрала для выхода темно-серый жилет и брюки с белой рубашкой.

Лили-Роуз Депп с девушкой

Пара вместе уже почти два года. Впервые их заметили вместе в феврале 2023 года на неделе моды в Париже.

Отметим, что Лили-Роуз Депп и ее девушка официально подтвердили свои романтические отношения в мае 2023, когда актриса написала: "4 месяца с моей возлюбленной".

070 Shake имеет доминиканское происхождение и была защитником в баскетбольной команде средней школы Нью-Джерси, прежде чем раскрыть свои музыкальные таланты. В 2018 году девушка начала свою рэперскую карьеру, выпустив дебютный мини-альбом Glitter.

Напомним, Лили-Роуз Депп продемонстрировала стильное платье на премьере "Носферату".

Также Фокус писал о редком комментарии о сыне Джонни Деппа.