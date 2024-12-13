Доньку Джонні Деппа помітили на побаченні з її дівчиною (фото)

Лілі-Роуз Депп та 070 Shake зустрічаються близько двох років. Пара доволі рідко разом виходить у світ.

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25-річну акторку Лілі-Роуз Депп помітили на рідкісному побаченні з її дівчиною, 27-річною реперкою 070 Shake у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Пара завітала на вечірку після премʼєри готичного фільму "Носферату", у якому донька Джонні Деппа та Ванеси Параді зіграла одну з ролей.

Лілі-Роуз трималася за руки зі своєю коханою, яка прикривала обличчя від камер, коли вони виходили із залу після прем'єри фільму жахів.

Юна акторка випромінювала гламур у сріблястій атласній сукні, яку вона раніше одягала на червоній доріжці, знявши прикрашений комбінезон, який вона використовувала раніше.

070 Shake, справжнє ім'я якої Даніель Бальбуена, вибрала для виходу темно-сірий жилет і штани з білою сорочкою.

Лілі-Роуз Депп з дівчиною

Пара разом вже майже два роки. Вперше їх помітили разом у лютому 2023 року на тижні моди в Парижі.

Зазначимо, що Лілі-Роуз Депп і її дівчина офіційно підтвердили свої романтичні стосунки у травні 2023, коли акторка написала: "4 місяці з моєю коханою".

070 Shake має домініканське походження і була захисником у баскетбольній команді середньої школи Нью-Джерсі, перш ніж розкрити свої музичні таланти. У 2018 році дівчина почала свою реперську кар’єру, випустивши дебютний мініальбом Glitter.

Нагадаємо, Лілі-Роуз Депп продемонструвала стильну сукню на премʼєрі "Носферату".

Також Фокус писав про рідкісний коментар про сина Джонні Деппа.