Сина Джонні Деппа помітили під час рідкісного виходу (фото)
У голлівудської зірки є двоє дітей від Ванесси Параді. Донька Лілі-Роуз уже активно будує акторську карʼєру.
Син Джонні Деппа Джек був помічений під час дуже рідкісного виходу в Парижі. Про це пише Daily Mail.
22-річний юнак одягнувся в оливкову куртку на блискавці в поєднанні із чорним шарфом і шапочкою під час прогулянки французькою столицею напередодні Різдва.
Джек тримав у руках світлий пакет, коли вийшов на прогулянку соло.
Син Джонні Деппа нещодавно працював у ліванському ресторані L'Area в паризькому кварталі Бастилія барменом.
Джека Деппа помітили через кілька тижнів після того, як фільм його сестри Лілі-Роуз "Носферату" вийшов на екрани і отримав схвальні відгуки критиків.
Нещодавно Лілі-Роуз дала рідкісний коментар про свого меншого брата.
"Роль у "Носферату" була особливо важлива для мене, тому що ми з братом обидва були одержимі Дракулою, коли були молодшими. Мій брат вбирався Дракулою, коли був дитиною. Я подумала: "Ух ти, якщо я отримаю цю роль, мій брат нарешті подумає, що я крута". Думаю, що за свою нову роль я заслужила кілька очок у Джека", — сказала Лілі-Роуз.
Юна акторка і її брат народилися у Франції, оскільки їхня мати Ванесса Параді родом звідти. Лілі-Роуз народилася в 1999 році, а Джек зʼявився на світ у 2002 році.
Ванесса і Джонні були разом з 1998 по 2012 рік.
Нагадаємо, Лілі-Роуз Депп помітили на побаченні з її дівчиною.
Також Фокус писав про появу доньки Джонні Деппа на премʼєрі її нового фільму.