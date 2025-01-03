Сина Джонні Деппа помітили під час рідкісного виходу (фото)

У голлівудської зірки є двоє дітей від Ванесси Параді. Донька Лілі-Роуз уже активно будує акторську карʼєру.

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Син Джонні Деппа Джек був помічений під час дуже рідкісного виходу в Парижі. Про це пише Daily Mail.

22-річний юнак одягнувся в оливкову куртку на блискавці в поєднанні із чорним шарфом і шапочкою під час прогулянки французькою столицею напередодні Різдва.

Джек тримав у руках світлий пакет, коли вийшов на прогулянку соло.

Син Джонні Деппа нещодавно працював у ліванському ресторані L'Area в паризькому кварталі Бастилія барменом.

Джек Депп

Джека Деппа помітили через кілька тижнів після того, як фільм його сестри Лілі-Роуз "Носферату" вийшов на екрани і отримав схвальні відгуки критиків.

Нещодавно Лілі-Роуз дала рідкісний коментар про свого меншого брата.

"Роль у "Носферату" була особливо важлива для мене, тому що ми з братом обидва були одержимі Дракулою, коли були молодшими. Мій брат вбирався Дракулою, коли був дитиною. Я подумала: "Ух ти, якщо я отримаю цю роль, мій брат нарешті подумає, що я крута". Думаю, що за свою нову роль я заслужила кілька очок у Джека", — сказала Лілі-Роуз.

Юна акторка і її брат народилися у Франції, оскільки їхня мати Ванесса Параді родом звідти. Лілі-Роуз народилася в 1999 році, а Джек зʼявився на світ у 2002 році.

Лілі-Роуз Депп Фото: Getty Images

Ванесса і Джонні були разом з 1998 по 2012 рік.

Ванесса Параді Фото: Getty Images

Нагадаємо, Лілі-Роуз Депп помітили на побаченні з її дівчиною.

Також Фокус писав про появу доньки Джонні Деппа на премʼєрі її нового фільму.