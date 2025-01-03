Дикое зрелище красоты и ужаса: что говорят критики о фильме "Носферату" с Лили-Роуз Депп

В фильм 1922 года режиссер Роберт Эггерс привнес свое прочтение, сделав классику еще более пугающей и детализированной. Критики оценили его работу, хотя мнения на нее разделились.

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2 января в украинском прокате стартовал новый фильм американского режиссера Роберта Эггерса "Носферат2", готический фильм ужасов, ставший римейком одноименного немецкого немого фильма кинорежиссера Фридриха Вильгельма Мурнау, появившегося на экранах в 1922 году. Создатель картины, ранее представивший миру фильмы "Ведьма", "Маяк" и "Варяги", с юности был одержим идеей экранизировать эту классику, привнеся в нее свое видение. В ленте снялись Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Уиллем Дефо. На Rotten Tomatoes фильм, премьера которого в США состоялась еще 25 декабря 2024 года, собрал 85% свежести и немало отзывов критиков. Что о нем говорят и пишут, разбирался Фокус.

Чем отличается фильм Эггерса от оригинала?

"Носферату" Эггерса – хоть и не прямой римейк, но обещает верную адаптацию, пронизанную его фирменным стилем скрупулезной исторической точности и тревожной атмосферы. Роберт не просто пересказывает классику. Его очарование – в присущем оригиналу готическом ужасе и его неисследованном потенциале. Амбиции Эггерса заключаются в том, чтобы глубже исследовать тревоги начала ХХ века, всепроникающий страх перед болезнями и заразой (особенно актуальный в нашем постпандемическом мире) и тревожную силу неизвестности.

Фильмы этого режиссера известны своей психологической глубиной и тщательной детализацией. Его внимание к элементам, характерным для определенного периода, создает захватывающую, почти удушающую атмосферу. Мы можем ожидать такого уровня детализации в его "Носферату". Вместо того чтобы полагаться на внезапные скримеры, ужас, скорее всего, возникнет из медленного нарастания страха, тревожных визуальных эффектов и исследования психологических состояний персонажей, когда они борются со сверхъестественной угрозой.

Сосредоточившись на исторической точности, психологической глубине и тревожной силе атмосферы, Эггерс стремится создать по-настоящему ужасающий и заставляющий задуматься фильм, который чтит наследие шедевра Мурнау, одновременно прокладывая свой собственный уникальный путь.

Трейлер фильма "Носферату"

Что говорят критики?

"Эггерс срывает глянцевые, соблазнительные элементы современных вампирских преданий, возвращая кровососущего монстра к его уродливым, устрашающим корням. Этот Носферату далек от романтизированных фигур, которые доминировали в недавних адаптациях", – пишет Лупе Родригес Хаас для CineMovie.tv.

Она подчеркивает, что визуально "Носферату" — это триумф, вызывающий в памяти кинематографию ранних черно-белых фильмов ужасов. Особенно она отметила и игру актеров.

"Билл Скарсгард неузнаваем в роли графа Орлока, он играет отталкивающую и тревожную роль, в которой нет ни малейшего следа очарования или привлекательности. Поклонники, надеющиеся увидеть знакомое лицо актера, будут разочарованы, поскольку эта интерпретация фокусируется исключительно на чудовищной стороне вампира… Лили-Роуз Депп играет сложную роль Эллен Хаттер, женщины, которая под влиянием Носферату впадает в паранойю и одержимость. Эта версия Эллен гораздо более сексуализирована и психически неуравновешенна, чем предыдущие изображения, и Депп полностью принимает падение персонажа в безумие… Уиллем Дефо добавляет немного черного юмора в роли эксцентричного профессора Альбина Эберхарта фон Франца, предлагая короткие моменты легкомыслия в остальном мрачном повествовании", – отмечает критик.

Напоследок она говорит, что "Носферату", несомненно, понравится поклонникам отличительного стиля Эггерса и артхаусного ужаса. При этом его странное повествование и гротескные образы могут оттолкнуть широкую аудиторию, поскольку фильм бескомпромиссно странный, предлагающий версию легенды о вампирах, которая столь же тревожна, сколь и захватывающа.

""Носферату" прекрасен, но инертен, кинематографический эквивалент изысканного трупа: нет смысла вбивать кол в сердце, которое изначально не бьется", – считает Адам Найман из The Ringer. При этом он отмечает умение Эггерса создавать пугающие моменты, что он с лихвой использовал в новой работе.

""Носферату", который сейчас бродит по кинотеатрам, — ваш билет в страх и трепет. Это дикое зрелище красоты и ужаса, неизгладимо написанное и снятое Робертом Эггерсом, является ремейком немого фильма Ф. В. Мурнау 1922 года, который сам по себе был несанкционированной интерпретацией романа Брэма Стокера 1897 года "Дракула"", – отмечает Питер Треверс из ABC News. Он подчеркивает, что Эггерс и раньше терроризировал зрителей такими жуткими фильмами, как "Ведьма", "Маяк" и "Варяг", но в "Носферату" он выжимает из себя все самое пугающее, поскольку соответствовать уровню культового фильма ужасов сложно.

""Носферату" захватывает вас от первой устрашающей сцены до последней. Это также страстный проект, который Эггерс готовил годами. И он собрал творческую команду, перед камерой и за ней, за которую (извините за выражение) можно умереть", – подчеркивает он.

Роберт Эггерс собрал звездный каст для фильма

Аллен Альчамар из The MacGuffin считает, что Роберт Эггерс продолжает впечатлять, создав филь одновременно темный, угрожающий и завораживающий:

"Возможно, она не изобретает велосипед, но она чертовски хорошо его воссоздает".

В свою очередь Фрэнк Свитек не разделяет всеобщего восторга.

"В качестве визуального упражнения "Носферату" Роберта Эггерса — это нечто удивительное… Однако как фильм ужасов о вампирах или дань уважения своим предшественникам, это, по сути, провал, над которым зрителям будет трудно не посмеяться".

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