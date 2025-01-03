Дикое зрелище красоты и ужаса: что говорят критики о фильме "Носферату" с Лили-Роуз Депп
В фильм 1922 года режиссер Роберт Эггерс привнес свое прочтение, сделав классику еще более пугающей и детализированной. Критики оценили его работу, хотя мнения на нее разделились.
2 января в украинском прокате стартовал новый фильм американского режиссера Роберта Эггерса "Носферат2", готический фильм ужасов, ставший римейком одноименного немецкого немого фильма кинорежиссера Фридриха Вильгельма Мурнау, появившегося на экранах в 1922 году. Создатель картины, ранее представивший миру фильмы "Ведьма", "Маяк" и "Варяги", с юности был одержим идеей экранизировать эту классику, привнеся в нее свое видение. В ленте снялись Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Уиллем Дефо. На Rotten Tomatoes фильм, премьера которого в США состоялась еще 25 декабря 2024 года, собрал 85% свежести и немало отзывов критиков. Что о нем говорят и пишут, разбирался Фокус.
Чем отличается фильм Эггерса от оригинала?
"Носферату" Эггерса – хоть и не прямой римейк, но обещает верную адаптацию, пронизанную его фирменным стилем скрупулезной исторической точности и тревожной атмосферы. Роберт не просто пересказывает классику. Его очарование – в присущем оригиналу готическом ужасе и его неисследованном потенциале. Амбиции Эггерса заключаются в том, чтобы глубже исследовать тревоги начала ХХ века, всепроникающий страх перед болезнями и заразой (особенно актуальный в нашем постпандемическом мире) и тревожную силу неизвестности.
Фильмы этого режиссера известны своей психологической глубиной и тщательной детализацией. Его внимание к элементам, характерным для определенного периода, создает захватывающую, почти удушающую атмосферу. Мы можем ожидать такого уровня детализации в его "Носферату". Вместо того чтобы полагаться на внезапные скримеры, ужас, скорее всего, возникнет из медленного нарастания страха, тревожных визуальных эффектов и исследования психологических состояний персонажей, когда они борются со сверхъестественной угрозой.
Сосредоточившись на исторической точности, психологической глубине и тревожной силе атмосферы, Эггерс стремится создать по-настоящему ужасающий и заставляющий задуматься фильм, который чтит наследие шедевра Мурнау, одновременно прокладывая свой собственный уникальный путь.
Что говорят критики?
"Эггерс срывает глянцевые, соблазнительные элементы современных вампирских преданий, возвращая кровососущего монстра к его уродливым, устрашающим корням. Этот Носферату далек от романтизированных фигур, которые доминировали в недавних адаптациях", – пишет Лупе Родригес Хаас для CineMovie.tv.
Она подчеркивает, что визуально "Носферату" — это триумф, вызывающий в памяти кинематографию ранних черно-белых фильмов ужасов. Особенно она отметила и игру актеров.
"Билл Скарсгард неузнаваем в роли графа Орлока, он играет отталкивающую и тревожную роль, в которой нет ни малейшего следа очарования или привлекательности. Поклонники, надеющиеся увидеть знакомое лицо актера, будут разочарованы, поскольку эта интерпретация фокусируется исключительно на чудовищной стороне вампира… Лили-Роуз Депп играет сложную роль Эллен Хаттер, женщины, которая под влиянием Носферату впадает в паранойю и одержимость. Эта версия Эллен гораздо более сексуализирована и психически неуравновешенна, чем предыдущие изображения, и Депп полностью принимает падение персонажа в безумие… Уиллем Дефо добавляет немного черного юмора в роли эксцентричного профессора Альбина Эберхарта фон Франца, предлагая короткие моменты легкомыслия в остальном мрачном повествовании", – отмечает критик.
Напоследок она говорит, что "Носферату", несомненно, понравится поклонникам отличительного стиля Эггерса и артхаусного ужаса. При этом его странное повествование и гротескные образы могут оттолкнуть широкую аудиторию, поскольку фильм бескомпромиссно странный, предлагающий версию легенды о вампирах, которая столь же тревожна, сколь и захватывающа.
""Носферату" прекрасен, но инертен, кинематографический эквивалент изысканного трупа: нет смысла вбивать кол в сердце, которое изначально не бьется", – считает Адам Найман из The Ringer. При этом он отмечает умение Эггерса создавать пугающие моменты, что он с лихвой использовал в новой работе.
""Носферату", который сейчас бродит по кинотеатрам, — ваш билет в страх и трепет. Это дикое зрелище красоты и ужаса, неизгладимо написанное и снятое Робертом Эггерсом, является ремейком немого фильма Ф. В. Мурнау 1922 года, который сам по себе был несанкционированной интерпретацией романа Брэма Стокера 1897 года "Дракула"", – отмечает Питер Треверс из ABC News. Он подчеркивает, что Эггерс и раньше терроризировал зрителей такими жуткими фильмами, как "Ведьма", "Маяк" и "Варяг", но в "Носферату" он выжимает из себя все самое пугающее, поскольку соответствовать уровню культового фильма ужасов сложно.
""Носферату" захватывает вас от первой устрашающей сцены до последней. Это также страстный проект, который Эггерс готовил годами. И он собрал творческую команду, перед камерой и за ней, за которую (извините за выражение) можно умереть", – подчеркивает он.
Аллен Альчамар из The MacGuffin считает, что Роберт Эггерс продолжает впечатлять, создав филь одновременно темный, угрожающий и завораживающий:
"Возможно, она не изобретает велосипед, но она чертовски хорошо его воссоздает".
В свою очередь Фрэнк Свитек не разделяет всеобщего восторга.
"В качестве визуального упражнения "Носферату" Роберта Эггерса — это нечто удивительное… Однако как фильм ужасов о вампирах или дань уважения своим предшественникам, это, по сути, провал, над которым зрителям будет трудно не посмеяться".
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