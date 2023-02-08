В Сербии депутат смотрел интимный ролик во время выступления президента (видео)

По информации журналистов, ирония ситуации в том, что парламентарий, который сам родом из Косово, смотрел порно во время выступления президента Сербии по вопросам европейского плана касательно частично признанного государства.

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Депутат социалистической партии Сербии Звонимир Стевич во время заседания в парламенте смотрел порно на своем мобильном телефоне. Об этом 7 февраля сообщило сербское издание Nova.

Сообщается, что все происходило во время обсуждения европейского плана для Косово, когда президент Сербии Александр Вучич говорил о большом давлении на на Сербию.

Ирония в том, что сам Стевич родом из Косово.

[ + – ] В Сербии депутат смотрел интимный ролик во время выступления президента

Кто такой Звонимир Стевич

Депутат Звонимир Стевич является членом президиума и главного правления соцпартии Сербии, а также председателем провинциального правления партии по Косово и Метохии.

Кроме того, он является членом парламентского комитета по Косово и Метохии, а также заместителем главы комитета по конституционным вопросам и законодательству и комитета по административно-бюджетным вопросам и вопросам мандатного иммунитета.

Напомним, 1 февраля президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Сербия должна будет каким-то образом признать Косово. Хорватский лидер назвал Белград "обманутым любовником" России и заявил, что "роман" Сербии и РФ скоро закончится.

Ранее, 18 января, президент сербский президент Александр Вучич заявил, что из-за войны в Украине отношения Сербии и России ухудшились.

Также напомним, президент Сербии Александр Вучич 17 января осудил попытки РФ завербовать сербов в "группу Вагнера", которая сейчас воюет против ВСУ.