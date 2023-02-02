Конец романа: президент Хорватии назвал Сербию "обманутой любовницей" России

По словам Зорана Милановича, Белград должен признать Косово, а также отрегулировать отношения с РФ, осознавая завершение "сербско-российского романа" из-за ситуации в Украине.

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Президент Хорватии Зоран Миланович на совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар 1 февраля заявил, что Сербия должна будет каким-то образом признать Косово. По его словам, Белград должен осознать, что "сербско-российский роман", в котором он выступает "обманутым любовником" рано или поздно закончится. Об этом сообщает хорватский информационный ресурс N1.

Миланович считает, что в Сербии кое-что должно измениться для того, чтобы страна могла присоединиться к Западу, где ей в общем-то рады. Но для этого нужно отрегулировать отношения с Россией.

"Ситуация в Украине — это начало конца явного сербско-российского романа, в котором Сербия поймет, что она — обманутая любовница", — сказал хорватский лидер, добавив, что между Белградом и Москвой "нет любви", а есть только служебные отношения в интересах РФ.

По мнению Милановича, в Кремле пытаются "что-то сделать с Украиной" и пример Косово не дает российскому руководству покоя, поскольку так или иначе России придется признать независимость Косово.

"Пример Косово не дает России покоя. Но рано или поздно ей придется признать Косово или сделать вид, что она его признает, чтобы легализовать свои действия в Украине. Такова реальность", — подытожил Миланович.

Напомним, 30 января президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украина никогда не вернет себе оккупированный Крым, поскольку если Россия будет осознавать проигрыш в войне, то применит ядерное оружие. При этом хорватский лидер отметил, что такое мнение разделяют "ведущие немецкие генералы".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 декабря сказал, что Россия поддерживает Сербию на фоне обострения противостояния с частично признанным Косово, и в то же время отвергает заявления о своем "деструктивном влиянии" на ситуацию. По его словам, Сербия отстаивает права этнических сербов которые живут "в таких непростых условиях".