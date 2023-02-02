Кінець роману: президент Хорватії назвав Сербію "обдуреною коханкою" Росії

За словами Зорана Милановича, Белград має визнати Косово, а також відрегулювати відносини з РФ, усвідомлюючи завершення "сербсько-російського роману" через ситуацію в Україні.

Related video

Президент Хорватії Зоран Миланович на спільній пресконференції з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар 1 лютого заявив, що Сербія має якимось чином визнати Косово. За його словами, Белград має усвідомити, що "сербсько-російський роман", у якому він є "обдуреним коханцем", рано чи пізно закінчиться. Про це повідомляє хорватський інформаційний ресурс N1.

Миланович вважає, що в Сербії щось має змінитися для того, щоб країна могла приєднатися до Заходу, де їй загалом раді. Але для цього варто відрегулювати відносини з Росією.

"Ситуація в Україні — це початок кінця очевидного сербсько-російського роману, в якому Сербія зрозуміє, що вона — обдурена коханка", — сказав хорватський лідер, додавши, що між Белградом і Москвою "немає кохання", а є лише службові відносини на користь РФ.

На думку Милановича, у Кремлі намагаються "щось зробити з Україною" і приклад Косова не дає російському керівництву спокою, оскільки так чи інакше Росії доведеться визнати незалежність Косова.

"Приклад Косова не дає Росії спокою. Але рано чи пізно їй доведеться визнати Косово або вдати, що вона його визнає, щоб легалізувати свої дії в Україні. Така реальність", — підсумував Миланович.

Нагадаємо, 30 січня президент Хорватії Зоран Миланович заявив, що Україна ніколи не поверне собі окупований Крим, оскільки якщо Росія усвідомлюватиме програш у війні, то застосує ядерну зброю. При цьому хорватський лідер зазначив, що таку думку поділяють "провідні німецькі генерали".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 28 грудня сказав, що Росія підтримує Сербію на тлі загострення протистояння із частково визнаним Косово, і водночас відкидає заяви про свій "деструктивний вплив" на ситуацію. За його словами, Сербія відстоює права етнічних сербів, які живуть "в таких непростих умовах".