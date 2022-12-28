"Маємо тісні зв'язки з Белградом": Кремль заявив про підтримку Сербії на тлі конфлікту з Косово

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков закликав не шукати "деструктивного впливу Росії" на конфлікт між Сербією та Косово, додавши, що Кремль уважно стежить за ситуацією.

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Кремль підтримує Сербію на тлі загострення протистояння із частково визнаним Косово і при цьому відкидає заяви про "деструктивний вплив" РФ на ситуацію. Про це у коментарі журналістам у середу, 28 грудня, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Сербія — це суверенна країна і шукати тут якогось деструктивного впливу Росії абсолютно невірно… Сербія захищає права сербів, які живуть поруч у таких непростих умовах. І, природно, жорстко реагує, коли ці права порушуються", — сказав представник Кремля.

За словами Пєскова, РФ, маючи тісні союзницькі, історичні, духовні та інші відносини з Сербією, "дуже уважно стежить за тим, що відбувається", зокрема за тим, як забезпечуються права сербів.

"Звичайно, ми підтримуємо Белград у тих діях, які робляться", — додав прессекретар президента РФ.

Напередодні президент Сербії Олександр Вучич розпорядився привести збройні сили країни до "найвищого ступеня" бойової готовності.

Нагадаємо, що однією з причин загострення ситуації на півночі Косова стало затримання колишнього сербського поліцейського Деяна Пантіча. Його звинуватили у насильстві проти чиновників, які готували вибори до місцевих органів влади.

Фокус 9 грудня писав про намір Сербії відправити до Косова близько 1000 силовиків. Сербський директор Управління Косово та Метохії Петар Петкович заявив про вторгнення 300 косовських поліцейських.