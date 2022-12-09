"Не допустимо нового погрому": у Сербії мають намір перекинути в Косово 1000 силовиків

В уряді Сербії нагадали, що згідно з Брюссельською угодою, албанська поліція не має права перебувати в північній частині Косова.

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Сербія розгляне можливість відправлення на територію Косова до 1000 представників силових структур. Про це заявив директор Управління Косово та Метохії Петар Петкович на позачерговій прес-конференції, пише Kosovo Online.

За словами Петара Петковича, прем'єр-міністр Косова Альбін Курті робить спроби окупації півночі Республіки Косово. Петкович згадав про те, що увечері 8 грудня поліція Косова заблокувала населений пункт на півночі республіки.

"За нашими даними, 300-350 косовських поліцейських із бронетехнікою вторглися на північ Косово, заблокували Косівську Митровицю та розташувалися в умовах змішаного насильства", — сказав глава Управління.

Петкович зазначив, що косовська сторона аргументує необхідність поліцейської блокади захистом інтересів албанців, які там живуть. Він також нагадав, що кілька днів тому Курті намагався сфальшувати вибори на північних територіях Косова.

За словами директора Управління Косово та Метохії, поліцейські переслідують громадян і зупиняють їх на вулиці. Він наголосив, що силовики перебувають у повному бойовому спорядженні, а також додав, що президент Сербії Олександр Вучич та уряд країни розглянуть питання про повернення на територію Косова до 1000 сербських силовиків.

"Вучич багато разів повторював, що ми не допустимо нового погрому нашого народу. Я сподіваюся, що ті, кому потрібно розсудити Курті, зрозуміють це повідомлення, тому що ми не дозволимо нашим людям страждати", — сказав Петкович.

Нагадаємо, що міністр оборони країни Мілош Вучевич повідомив про привид Збройних сил Сербії у підвищену бойову готовність. Ця заява прозвучала невдовзі після введення нових правил перереєстрації автомобілів у Косово та Метохії.

Ще Фокус писав про те, що влада Сербії відкинула план Німеччини та Франції щодо мирного врегулювання конфлікту з Республікою Косово. Глава МЗС Сербії Івіца Дачич зазначив, що в країні не мають наміру визнавати незалежність Косова.