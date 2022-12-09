"Забезпечити безпеку": озброєний спецназ Косова заблокував сербський регіон (відео)

ЗМІ повідомляють, що в Північній Митровиці, переважно заселеній сербами, було кинуто дві ударні бомби.

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Понад 200 представників поліції Косова увійшли на територію муніципалітету Північна Митровиця, де більшість населення становлять серби. Силовики тримають місто у блокаді, повідомляє Kosovo Online.

За словами журналістів, силовики отримали команду "забезпечити безпеку" у регіоні. Кореспондент видання зазначає, що в населеному пункті було кинуто дві ударні бомби.

"Чоловіки з Північної Митровиці збираються на вулицях, розповідають про все, що відбувається останніми днями, напружено, але без подій", — йдеться у джерелі.

[ + – ] Косовська поліція у Північній Митровиці

Глава МВС Косова Джеляль Свечля прокоментував цю ситуацію на своїй сторінці у Facebook. Він заявив про необхідність присутності поліції на території регіону для забезпечення порядку та верховенства закону.

"В останні дні, після послідовних збройних нападів на співробітників поліції та громадян на півночі країни, вважається за необхідне посилити присутність поліції, щоб забезпечити безпеку всіх громадян", — заявив міністр внутрішніх справ Косова.

Свечля також закликав мешканців Північної Митровиці зберігати спокій та співпрацювати з правоохоронними органами. Він підкреслив, що поліція Косова покликана забезпечити безпеку всього населення "без будь-яких відмінностей".

Нагадаємо, що Збройні сили Сербії приведені у підвищену бойову готовність. Міністр оборони країни Мілош Вучевич заявив, що ВС мають бути готові "відповісти на будь-яке завдання".

Фокус також писав, що в уряді Сербії відкинули план Німеччини та Франції щодо мирного врегулювання конфлікту з Республікою Косово. Причиною цього стало небажання Сербії визнавати незалежність республіки.

Ще ми писали про те, яких помилок припустилася Європа на Балканах. На думку експерта, замість того, щоб звинувачувати Росію у бідах регіону чи множити невдалі стратегії, західні лідери мають зробити пріоритетом демократизацію Косова та Сербії.