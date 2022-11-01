Ситуація напружена: ЗС Сербії приведено у підвищену бойову готовність, – міністр оборони

Влада Косова повернулася до заборони сербських автомобільних номерів. У Белграді заявили, що не дотримуватимуться нових правил, і підвищили рівень бойової готовності.

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З вівторка, 1 листопада, у Косово та Метохії вступають нові правила перереєстрації автомобілів. З 21 квітня наступного року власники машин на території краю мають їздити із номерами Республіки Косово, тобто з літерами РКС. За використання сербських номерів передбачено штраф 150 євро. Про це повідомляє сербський телеканал РТС.

У столиці Сербії Белграді заявили, що не дотримуватимуться нових правил.

Міністр оборони країни Мілош Вучевич розповів, що Збройні сили Сербії приведені у підвищену бойову готовність, пише агентство РБК.

"Президент республіки як верховний головнокомандувач наказав підвищити рівень бойової готовності, щоб бути готовими відповісти на будь-яке завдання", — прокоментував глава оборонного відомства.

За словами Вучевича, ситуація у Косові та Метохії напружена.

Глава оборонного відомства заявив, що ніхто не хоче воювати, проте "армія готова виконати будь-яке завдання".

Що цьому передувало?

Наприкінці липня влада Косова оголосила, що з 1 серпня сербські документи, а також автомобільні номери стануть недійсними. У результаті 31 липня на кордоні Сербії та Косова розпочалася перестрілка. Серби, що живуть у цьому районі, почали зводити барикади на дорогах.

За порадою західних політиків уряд Косова погодився відкласти введення нових правил.

Після цього заступник командувача миротворчої місії Північноатлантичного Альянсу бригадний генерал Лука Піперні заявив, що НАТО готове наростити війська в Косові, якщо виникнуть побоювання повторення заворушень на півночі країни.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, як міжнародне втручання допомогло тимчасово заморозити конфлікт між Косовом та Сербією.