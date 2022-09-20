Можливі нові зіткнення: НАТО готове відправити в Косово додаткові війська

В Альянсі не виключають, що в жовтні ситуація на півночі країни знову може стати напруженою. Щоб не допустити зіткнень між сербами та косовською поліцією, можуть залучити військових.

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НАТО готове наростити війська в Косові, якщо виникнуть побоювання повторення заворушень на півночі країни, заявив заступник командувача миротворчої місії альянсу (KFOR) бригадний генерал Лука Піперні, повідомляє Reuters.

"Ми пильні та готові діяти в разі зростання напруженості, але ми також можемо залучити резервні сили, ми можемо викликати їх у найкоротші терміни", — сказав він.

За словами Піперні, зараз ситуація спокійна, але НАТО не може виключити, що з наближенням 31 жовтня становище не зміниться на гірше. До цієї дати серби, які живуть переважно на півночі країни в районах, що межують із Сербією, мають нарешті змінити автомобільні номери й документи на косовські.

Що спричинило новий конфлікт у Косові?

У липні тисячі етнічних сербів забарикадували дороги на півночі Косова, протестуючи проти рішення влади визнати сербські документи недійсними. У країні живе близько 50 тис. сербів, які досі відмовляються визнати косовський уряд і використовують номерні знаки й документи, видані сербською владою.

Ситуація загострилася настільки, що і в Косові, і в Сербії почали говорити про можливість нової війни. Однак у результаті косовська влада пішла назад, оголосивши, що після 1 вересня в сербів буде 60 днів, щоб змінити номерні знаки й отримати нові документи. Після цього серби розібрали барикади.

Скільки солдатів НАТО перебуває в Косові?

Чисельність миротворчого контингенту НАТО становить близько 3700 осіб.

"Якщо ситуація погіршиться, ми готові втрутитися, ми готові стати посередині між протестувальниками та силовиками", — запевнив Лука Піперні.

Він наголосив, що в НАТО достатньо сил, щоб не допустити нового конфлікту, маючи на увазі війська за межами Косова, які Альянс може залучити як підкріплення.

Нагадаємо, раніше Україна вирішила відкликати свій миротворчий військовий контингент із частково визнаної республіки Косово. 40 українських миротворців мають посилити ЗСУ.