Україна відкликала миротворчу місію ЗСУ у Косово

На території частково визнаної республіки перебувають 40 українських військовослужбовців.

Україна відкликає свій миротворчий військовий контингент із частково визнаної республіки Косово. Йдеться про Міжнародні сили підтримки миру в Косові під керівництвом НАТО (KFOR). Про це у коментарі виданню "РБК-Україна" розповіли у Командуванні об'єднаних сил України.

У відомстві повідомили, що наразі на території Косова перебуває 40 українських військовослужбовців.

"Станом на сьогодні у Косово, Республіка Сербія, знаходиться національний контингент Збройних Сил України у складі 40 військовослужбовців", — сказано в заяві.

У командуванні уточнили, що миротворча група ЗСУ тимчасово залишає Балкани, а підстава для їхнього повернення в Україну — указ президента від 7 березня 2022 року "Про відкликання національного контингенту та національного персоналу, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки". Він передбачає, що всі миротворчі сили у світі будуть відкликані, а їхні учасники повернуться до України для посилення ЗСУ.

"Повернення національного контингенту означатиме тимчасове припинення його участі у місії KFOR", — додали у відомстві.

Нагадаємо, 31 липня між Косово та Сербією почалося загострення. Президент Сербії Вучич заявив, що на його країну Косово готує напад. Він тоді заявив, що сербські війська прямують до кордонів із Косово, а військова авіація патрулює в районі прикордонного пункту Рашку.

1 серпня у KFOR заявили, що готові втрутитися, якщо ситуація на кордоні Сербії та Косова загостриться. Керівництво KFOR підтримує зв'язок з владою Приштини та сербським Генштабом і закликало сторони розв'язати спірні питання у конструктивному діалозі.

Після низки звинувачень з обох сторін уряд Косова відклав до 1 вересня рішення про припинення дії сербських документів, через яке відбулася військова ескалація на кордоні із Сербією.