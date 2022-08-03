Украина отозвала миротворческую миссию ВСУ в Косово

На территории частично признанной республики находится 40 украинских военнослужащих.

Украина отзывает свой миротворческий военный контингент из частично признанной республики Косово. Речь идет о Международных силах поддержки мира в Косово под руководством НАТО (KFOR). Об этом в комментарии изданию "РБК-Украина" рассказали в Командовании объединенных сил Украины.

В ведомстве сообщили, что сейчас на территории Косово находится 40 украинских военнослужащих.

"По состоянию на сегодняшний день в Косово, Республика Сербия, находится национальный контингент Вооруженных Сил Украины в составе 40 военнослужащих", — сказано в заявлении.

В командовании уточнили, что миротворческая группа ВСУ временно покидает Балканы, а основание для их возвращения в Украину — указ президента от 7 марта 2022 года "Об отзыве национального контингента и национального персонала, участвующих в международных операциях по поддержанию мира и безопасности". Он предусматривает, что все миротворческие силы в мире будут отозваны, а их участники вернутся в Украину для усиления ВСУ.

"Возвращение национального контингента будет означать временное прекращение его участия в миссии KFOR", — добавили в ведомстве.

Напомним, 31 июля между Косово и Сербией началось обострение. Президент Сербии Вучич, заявил, что на его страну Косово готовит нападение. Он тогда заявил, что сербские войска направляются к границам с Косово, а военная авиация патрулирует в районе приграничного пункта Рашку.

1 августа в KFOR заявили, что готовы вмешаться, если ситуация на границе Сербии и Косово обострится. Руководство KFOR поддерживает связь с властями Приштины и сербским Генштабом и призвало стороны разрешить спорные вопросы в конструктивном диалоге.

После ряда обвинений с обеих сторон правительство Косово отложило до 1 сентября решение о прекращении действия сербских документов, из-за которого произошла военная эскалация на границе с Сербией.