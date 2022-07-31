Обострение на Балканах: Вучич заявил о готовящемся нападении Косово на Сербию

Сербские вооруженные подразделения направляются к границам с Косово, а военная авиация Сербии патрулирует в районе приграничного пункта Рашку.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косово готовит нападение на северную часть Сербии, которое начнется ночью 1 августа, сообщает агентство "РИА-Новости".

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По его словам, власти Косово перекроют границу с Сербией и будут требовать от сербов временную регистрацию и оформление временных документов.

"Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире", — заявил Вучич.

Тем временем в Сети опубликованы видео, где к административной границе с Косово движутся танковые части сербской армии. Сообщается, что в поселок Рашку, расположенном в 10 км от границы с Косово, из города Кралево подходит танковый батальон сербов на российских танках Т-72 МС.

Также сообщается, что сербские истребители МиГ-29 совершили воздушное патрулирование вблизи границ с Косово. Кроме того, были замечены вертолеты Ми-35М сербских Вооруженных сил, которые также пролетали в районе Рашку.

Со стороны Косово также было замечено движение военной техники в сторону границы с Сербией. В Telegram-каналах сообщают, что военная техника косовских силовиков выдвинулась на север страны в район деревни Яринье.

Обстановка накаляется с каждой секундой. На границах очереди из автомобилей, а местные жители возводят баррикады. К мосту на Ибре прибыли усиленные силы косовского спецподразделения, в том числе члены КФОР и итальянские карабинеры.

Между тем Минобороны Сербии заявило, что сербская армия не пересекла административную линию и не проникала на территории Косова и Метохии. В ведомстве подчеркнули, что косовская сторона преднамеренно распространяет недостоверную информацию о якобы вооруженном столкновении ВС Сербии и полиции Косово.

Ранее сообщалось, что на сербско-косовской границе были слышны звуки выстрелов из автоматического оружия. Также в приграничном городе Нови-Пазар, на юге Сербии, недалеко от границы с Косово местные жители слышали звуки воздушной тревоги.