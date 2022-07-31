Загострення на Балканах: Вучич заявив про підготовку нападу Косова на Сербію

Сербські озброєні підрозділи прямують до кордонів із Косовом, а військова авіація Сербії патрулює в районі прикордонного пункту Рашка.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що армія Косова готує напад на північну частину Сербії, який розпочнеться вночі 1 серпня, повідомляє агентство "РИА Новости".

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За його словами, влада Косова перекриє кордон із Сербією і вимагатиме від сербів тимчасову реєстрацію та оформлення тимчасових документів.

"Думаю, що ми ніколи не були в складнішій і важчій ситуації, ніж сьогодні. Чому я це сказав? Приштинський режим намагається, уявляючи себе жертвою, використовувати настрої у світі", — заявив Вучич.

Тим часом у Мережі опублікували відео, де до адміністративного кордону з Косово рухаються танкові частини сербської армії. Повідомляється, що в селище Рашка, розташованому за 10 км від кордону з Косово, із міста Кралєво підходить танковий батальйон сербів на російських танках Т-72 МС.

Також повідомляється, що сербські винищувачі МіГ-29 здійснили повітряне патрулювання поблизу кордонів із Косово. Крім того, було помічено гелікоптери Мі-35М сербських Збройних сил, які також пролітали в районі Рашки.

З боку Косова також було помічено рух військової техніки у бік кордону із Сербією. У Telegram-каналах повідомляють, що військова техніка косовських силовиків висунулася на північ країни до села Яріньє.

Ситуація ускладнюється з кожною секундою. На кордонах черги з автомобілів, а місцеві жителі зводять барикади. До мосту на Ібре прибули посилені сили косовського спецпідрозділу, зокрема члени КФОР та італійські карабінери.

Тим часом Міноборони Сербії заявило, що сербська армія не перетнула адміністративну лінію і не проникала на території Косова та Метохії. У відомстві наголосили, що косовська сторона навмисно поширює недостовірну інформацію про нібито збройне зіткнення ЗС Сербії та поліцію Косова.

Раніше повідомлялося, що на сербсько-косівському кордоні було чути звуки пострілів з автоматичної зброї. Також у прикордонному місті Нові-Пазар, на півдні Сербії, неподалік кордону з Косово місцеві жителі чули звуки повітряної тривоги.