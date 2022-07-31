Стрілянина в Сербії: на сербсько-косівському кордоні почалися збройні сутички, — ЗМІ (відео)

Біля сербського прикордонного міста Нові-Пазар чути звуки пострілів з автоматичної зброї та сигнали повітряної тривоги.

Президент Сербії Олександр Вучич у зверненні до співгромадян заявив, що поліція республіки Косово готується до силової операції проти сербів, які мешкають у північному регіоні Косова. За його словами влада Приштини планує зупиняти на кордоні всіх, у кого є сербські посвідчення особи, починаючи з опівночі 1 серпня. Про це повідомляє сербський телеканал N1.

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Сербський лідер пояснив, що влада Косова вимагатиме, щоб серби перереєстрували свої авто на косовські номери. Для силової операції, за словами Вучича, на прикордонних КПП "Ярині" та "Брняк" висунулися косовські підрозділи поліції.

"Ми проситимемо про мир і проситимемо миру, але одразу вам скажу — ...якщо вони спробують почати гоніння на сербів, знущання з сербів, вбивства сербів — Сербія переможе", — підкреслив Вучич.

Зазначимо, що ситуація в регіоні загострилася після того, як влада Косова зобов'язала з 1 серпня всіх громадян Сербії, які в'їжджатимуть на територію Косова, отримуватимуть тимчасовий документ про перетин кордону, а сербські документи вважатимуться недійсними.

Коментуючи цей крок, глава МЗС Сербії Нікола Селакович заявив, що албанська сторона в Косово та Метохії готує буквально "пекло" для сербів, які можуть опинитися у складній ситуації.

Загострення на кордоні з Косово

Деякі Telegram-канали повідомляють, що біля сербського міста Нові-Пазар на кордоні з Косово чути звуки пострілів із автоматичної зброї та сигнали повітряної тривоги. За непідтвердженими даними, сербська армія приведена у стан підвищеної бойової готовності.

Також повідомляється, що підрозділи косовського спецназу перекрили кордон, тоді як сербські силовики починають будувати оборонні споруди.

Раніше повідомлялося, що президенту Сербії Олександру Вучичу відмовили у приватному візиті до Хорватії, підозрюючи у тому, що він планує влаштувати скандал напередодні річниці військової операції "Буря".

Український літак Ан-12, який зазнав аварії 17 липня на півночі Греції, перевозив військову техніку сербського виробництва до Бангладешу. Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, попередньою причиною аварії повітряного судна стала поломка одного з двигунів.