Дипломатичний скандал: президенту Сербії відмовили у приватному візиті до Хорватії

Президента Александра Вучича запідозрили, що він хоче влаштувати скандал.

На Балканах назріває дипломатичний скандал. У Хорватії відмовили президенту Сербії Александру Вучичу у приватному візиті до хорватських міст Ясеноваць та Пакрац. У Белграді вже пригрозили заходами у відповідь. Про це повідомляє Jutarnji List.

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Президент Сербії Александр Вучич зв'язався з головою сербської партії Хорватії SDSS Мілорадом Пуповацем і сказав йому, що планує приватний візит до Ясенівця, де під час Другої світової війни був нацистський концентраційний табір. Він зазначив, що візит приватний, але він може повідомити про нього уряд Хорватії і сам приєднатися до нього, якщо забажає.

Пуповац повідомив про візит сербського лідера до прем'єр-міністра Хорватії Андрія Пленковича, але офіційний Загреб у візиті відмовив.

Джерело хорватського видання вважає, що хоч Вучич і характеризував свою поїздку як приватну, але він нібито мав намір спровокувати хорватську сторону напередодні річниці військової операції "Буря".

Нагадаємо, операцію "Буря" було проведено 1995 року армією Хорватії та 5-м корпусом армії Боснії та Герцеговини проти Сербської Країни. Результатами цієї операції стала перемога Хорватії та ліквідація республік Сербська Країна та Західна Боснія.

"Він не дотримувався протоколу, хотів усе зробити без процедур та правил дипломатичних відносин. Він хотів зі своїми телевізійниками перетнути хорватський кордон і робити тут, що заманеться. Але прем'єр-міністр Пленкович та уряд чітко сказали "ні". Ми незалежна країна, член ЄС і НАТО, і Вучич не може робити тут, що забажає. Його політика "всесербського миру" у Хорватії не спрацює", — заявило анонімне джерело з хорватського уряду.

У Сербії вже заявили, що обурені: прем'єр-міністр цієї країни Ана Брнабіч назвала подію "найбільшим скандалом у сучасній історії" і порівняла її із забороною президенту Ізраїлю відвідувати Аушвіц.

Сам Вучич, як пишуть сербські ЗМІ, оголосить про заходи у відповідь у понеділок увечері.

Нагадаємо, у червні вже зірвалася поїздка Сергія Лаврова, глави російського МЗС до Сербії. Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили повітряний простір для літака Лаврова. Тож з Вучичем він не зустрівся.

А напередодні в Греції розбився український літак, який перевозив якийсь військовий вантаж із Сербії до Бангладешу, прямуючи через Йорданію.