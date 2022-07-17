Дипломатический скандал: президенту Сербии отказали в частном визите в Хорватию

Президента Александра Вучича заподозрили в том, что он хочет устроить скандал.

На Балканах назревает дипломатический скандал. В Хорватии отказали президенту Сербии Александру Вучичу в частном визите в хорватские города Ясеновац и Пакрац. В Белграде уже пригрозили ответными мерами. Об этом сообщает Jutarnji List.

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Президент Сербии Александр Вучич связался с главой сербской партии Хорватии SDSS Милорадом Пуповацем и сказал ему, что планирует частный визит в Ясеновац, где во время Второй мировой войны был нацистский концентрационный лагерь. Он отметил, что визит частный, но он может сообщить о нем правительству Хорватии и сам присоединиться к нему, если пожелает.

Пуповац сообщил о визите сербского лидера премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу, но официальный Загреб в визите отказал.

Источник хорватского издания считает, что хоть Вучич и характеризовал свою поездку, как частную, но он якобы намеревался спровоцировать хорватскую сторону в канун годовщины военной операции "Буря".

Напомним, операция "Буря" была проведена в 1995 году армией Хорватии и 5-м корпусом армии Боснии и Герцеговины против Сербской Краины. Результатами этой операции стала победа Хорватии и ликвидация республик Сербская Краина и Западная Босния.

"Он не придерживался протокола, хотел все сделать без процедур и правил дипломатических отношений. Он хотел со своими телевизионщиками пересечь хорватскую границу и делать здесь, что вздумается. Но премьер-министр Пленкович и правительство четко сказали "нет". Мы независимая страна, член ЕС и НАТО, и Вучич не может делать здесь, что пожелает. Его политика "всесербского мира" в Хорватии не сработает", — заявил анонимный источник из хорватского правительства.

В Сербии уже заявили, что возмущены: премьер-министр этой страны Ана Брнабич назвала событие "самым большим скандалом в современной истории" и сравнила его с запретом президенту Израиля посещать Аушвиц.

Сам Вучич, как пишут сербские СМИ, объявит об ответных мерах в понедельник вечером.

Напомним, в июне уже сорвалась поездка Сергея Лаврова, главы российского МИД в Сербию. Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова. Так что с Вучичем он не встретился.

А накануне в Греции разбился украинский самолет, который перевозил некий военный груз из Сербии в Бангладеш, следуя через Иорданию.