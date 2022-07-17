В Греции разбился украинский Ан-12 с опасным грузом на борту
Самолет, принадлежавший американской компании, летел из Сербии в Иорданию.
Накануне на севере Греции разбился украинский транспортный самолет Ан-12. На борту, по предварительным данным, было восемь человек — все украинцы. Самолет перевозил опасный груз из Сербии в Иорданию. Об этом сообщает ERT.
Крушение произошло у греческого города Кавала. В службе гражданской авиации сообщили, что пилот подал сигнал бедствия. По предварительным данным, у него загорелся один из четырех двигателей. Самолет развернулся, чтобы совершить экстренное приземление в аэропорту Кавалы, но не успел.
Самолет перевозил 12-тонный груз, классифицируемый как опасный. Так классифицируют все, что может привести к возгоранию, или взрыву. Самолет в итоге упал на кукурузном поле.
Утверждается, что на борту было восемь человек, но пока более никаких данных о них нет. Неизвестно, выжил ли кто-то.
Глава муниципалитета Пангайо Филиппос Анастасиадис рассказал, что пилот самолета совершил героический поступок, потому что сумел отвести самолет с пылающим двигателем от жилого сектора.
Сербские СМИ сообщают, что самолет Ан-12 вылетел вечером 16 июля из аэропорта "Константин Великий" в городе Ниш на юге Сербии. Он принадлежал частной американской компании и был зарегистрирован в Украине.
Что перевозил самолет – СМИ не сообщают, но предполагает, что это мог быть военный груз, поскольку Сербия экспортирует боеприпасы во многие страны Ближнего Востока.
Армейские пиротехники начали процесс проверки "опасных материалов", которые перевозил самолет.
По словам начальника оперативной группы пожарной охраны Мариоса Апостолидиса, "спасатели со специальным оборудованием и измерительными приборами подошли к месту падения самолета и увидели вблизи фюзеляж и другие разбросанные его части в поле".
Он подчеркнул, что на месте падения был пожар, также было обнаружено белое вещество неизвестного происхождения, однако измерительные приборы не показали ничего тревожного. Но у спасателей возникла проблема с дыханием, и они почувствовали жжение на губах и языке.
Поэтому местным жителям порекомендовали не выходить на улицу и держать окна и двери закрытыми.