В Греции разбился украинский Ан-12 с опасным грузом на борту

Самолет, принадлежавший американской компании, летел из Сербии в Иорданию.

Накануне на севере Греции разбился украинский транспортный самолет Ан-12. На борту, по предварительным данным, было восемь человек — все украинцы. Самолет перевозил опасный груз из Сербии в Иорданию. Об этом сообщает ERT.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Крушение произошло у греческого города Кавала. В службе гражданской авиации сообщили, что пилот подал сигнал бедствия. По предварительным данным, у него загорелся один из четырех двигателей. Самолет развернулся, чтобы совершить экстренное приземление в аэропорту Кавалы, но не успел.

Фото: ERT

[ + – ] Первые снимки с места крушения самолета в Греции Фото: ERT

Самолет перевозил 12-тонный груз, классифицируемый как опасный. Так классифицируют все, что может привести к возгоранию, или взрыву. Самолет в итоге упал на кукурузном поле.

[ + – ] Данные с сайта Flightradar

Утверждается, что на борту было восемь человек, но пока более никаких данных о них нет. Неизвестно, выжил ли кто-то.

Глава муниципалитета Пангайо Филиппос Анастасиадис рассказал, что пилот самолета совершил героический поступок, потому что сумел отвести самолет с пылающим двигателем от жилого сектора.

Сербские СМИ сообщают, что самолет Ан-12 вылетел вечером 16 июля из аэропорта "Константин Великий" в городе Ниш на юге Сербии. Он принадлежал частной американской компании и был зарегистрирован в Украине.

Что перевозил самолет – СМИ не сообщают, но предполагает, что это мог быть военный груз, поскольку Сербия экспортирует боеприпасы во многие страны Ближнего Востока.

Армейские пиротехники начали процесс проверки "опасных материалов", которые перевозил самолет.

[ + – ] Видео, снятое сегодня утром на месте крушения самолета

По словам начальника оперативной группы пожарной охраны Мариоса Апостолидиса, "спасатели со специальным оборудованием и измерительными приборами подошли к месту падения самолета и увидели вблизи фюзеляж и другие разбросанные его части в поле".

Он подчеркнул, что на месте падения был пожар, также было обнаружено белое вещество неизвестного происхождения, однако измерительные приборы не показали ничего тревожного. Но у спасателей возникла проблема с дыханием, и они почувствовали жжение на губах и языке.

Поэтому местным жителям порекомендовали не выходить на улицу и держать окна и двери закрытыми.