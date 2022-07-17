У Греції розбився український Ан-12 із небезпечним вантажем на борту

Літак, що належав американській компанії, летів із Сербії до Йорданії.

Напередодні на півночі Греції розбився український транспортний літак Ан-12. На борту, за попередніми даними, було вісім людей — усі українці. Літак перевозив небезпечний вантаж із Сербії до Йорданії. Про це повідомляє ERT.

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Крах стався біля грецького міста Кавала. У службі цивільної авіації повідомили, що пілот подав сигнал про лихо. За попередніми даними, у нього спалахнув один із чотирьох двигунів. Літак розвернувся, щоб здійснити екстрене приземлення в аеропорту Кавали, але не встиг.

Фото: ERT

[ + – ] Перші знімки з місця аварії літака в Греції Фото: ERT

Літак перевозив 12-тонний вантаж, класифікований як небезпечний. Так класифікують усе, що може призвести до спалаху або вибуху. Літак у результаті впав на кукурудзяному полі.

[ + – ] Дані із сайту Flightradar

Стверджується, що на борту було вісім людей, але поки що жодних даних про них немає. Невідомо, чи хтось вижив.

Глава муніципалітету Пангайо Філіппос Анастасіадіс розповів, що пілот літака здійснив героїчний вчинок, тому що зумів відвести літак із палаючим двигуном від житлового сектора.

Сербські ЗМІ повідомляють, що літак Ан-12 вилетів увечері 16 липня з аеропорту "Костянтин Великий" у місті Ніш на півдні Сербії. Він належав приватній американській компанії та був зареєстрований в Україні.

Що перевозив літак — ЗМІ не повідомляють, але припускає, що це міг бути військовий вантаж, оскільки Сербія експортує боєприпаси до багатьох країн Близького Сходу.

Армійські піротехніки розпочали процес перевірки "небезпечних матеріалів", які перевозив літак.

[ + – ] Відео, зняте сьогодні вранці на місці аварії літака

За словами начальника оперативної групи пожежної охорони Маріоса Апостолідіса, "рятувальники зі спеціальним обладнанням та вимірювальними приладами підійшли до місця падіння літака і побачили поблизу фюзеляж та інші розкидані його частини у полі".

Він наголосив, що на місці падіння була пожежа, також було виявлено білу речовину невідомого походження, проте вимірювальні прилади не показали нічого тривожного. Але у рятувальників виникла проблема з диханням, і вони відчули печіння на губах та язику.

Тому місцевим жителям порекомендували не виходити на вулицю та тримати вікна та двері зачиненими.