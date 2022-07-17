Аварія Ан-12 у Греції: літак перевозив сербську військову техніку в Бангладеш

Український борт мав доставити оборонну продукцію виробництва Сербії вагою 11,5 тонни до міста Дакка. Весь екіпаж повітряного судна загинув.

Український літак Ан-12, який зазнав аварії в Греції в ніч на неділю, виконував рейс для перевезення військової техніки виробництва Сербії до Бангладешу вагою 11,5 тонн. Про це під час брифінгу, присвяченого катастрофі, розповів міністр оборони Сербії Небойша Стефанович.

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За словами сербського чиновника, літак, що належить українській компанії, вилетів із 8 членами екіпажу о 20:40 із сербського міста Ніш і перевозив приблизно 11,5 тонн продукції приватної оборонної компанії Valir до Бангладешу. Замовником товару виступило Міністерство оборони Бангладеш. Літак мав здійснити технічні посадки в Аммані (Йорданія), Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) та Ахмадабаді (Індія), після чого він мав призмілитися у місті Дакка.

"Цей рейс мав усі відповідні дозволи, все згідно з міжнародними правилами", — запевнив Стефанович, додавши, що внаслідок авіакатастрофи всі члени екіпажу військово-транспортного літака загинули.

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко зазначив, що екіпаж складався з восьми громадян України, а попередньою причиною аварії стала поломка одного із двигунів. У зв'язку з інцидентом на базі українського консульства у Салоніках було створено оперативний штаб.

"На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють з рятувальниками та правоохоронцями Греції для з'ясування всіх обставин інциденту. Наразі тривають рятувальні роботи та пожежогасіння", — додав Ніколенко.

Також МЗС України запустило "гарячу лінію" для родичів членів екіпажу: +38 044 238 1588.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, аварія українського Ан-12 сталася біля грецького міста Кавала. За попередніми даними, у нього спалахнув один із чотирьох двигунів.

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