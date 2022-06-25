У Тихому океані виявили бойовий корабель, який затонув на рекордній глибині (фото та відео)

Есмінець ВМС США Samuel B. Roberts зазнав аварії в битві з флотом Японії біля острова Самар у 1944 році.

У Філіппінському морі виявили американський військовий корабель, який затонув на рекордній глибині 6895 метрів. Про це стало відомо CNN.

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Команда дослідників разом із мільярдером-ентузіастом Віктором Весковим знайшла місце найглибшої в історії аварії корабля 22 червня. Кораблем, що затонув, виявився ескортний есмінець ВМС США Samuel B. Roberts (DE-413), також відомий як Семмі Бі (Sammy B), він спочиває на дні Тихого океану, розколотий навпіл. Для порівняння, він знаходиться глибше, ніж висота гори Кілімаджаро (5896 метрів) і найвищого поселення світу Ла-Ріконада в Андах (5100 метрів). До цього рекордсменом був корабель Johnston, який той самий Віктор Весково виявив у 2021 році на глибині 6469 метрів.

"Семмі Бі" затонув під час Битви біля Самара 25 жовтня 1944 року, коли флот США здолав японців біля Філіппінських островів. Есмінець бився з трьома ворожими лінкорамами, зокрема з "Ямато", який вважається найбільшим із усіх представників свого класу. На борту "Семюеля Робертса" перебували 224 члени екіпажу, 89 з яких загинули, хоча капітану Роберту Коупленду разом з рештою вдалося врятуватися.

Американський мільярдер Віктор Весково є засновником дослідницької компанії Caladan Oceanic, разом із фахівцем із гідролокації Джеремі Морізе опустилися під воду на приватній субмарині, щоб вивчити останки есмінця, половинки якого лежать приблизно за 10 метрів один від одного. У співпраці з командою EYOS Expeditions він шість разів занурювався протягом восьми днів, щоб знайти корабель, що затонув, за наявними даними, що вказували на його місцезнаходження. Насамперед вдалося знайти уламок тритрубної торпедної установки.

"Героїзм капітана та екіпажу увійде в історію військово-морського флоту, і для мене було великою честю знайти місце його поховання. Я думаю, що це допоможе завершити історію корабля, сімей загиблих і тих, хто хтось служив на ньому. Я думаю, коли корабель зникає в глибинах, щоб його більше ніколи не бачили, у пов'язаних з ним людей може виникнути почуття порожнечі. Виявлення уламків може допомогти завершити справу, а також дізнатися подробиці про битву, про які ми, можливо, не знали раніше. "Сталь не бреше", — прокоментував Віктор Весково CNN.

Дослідники також опустилися на глибину понад 7000 метрів у пошуках ще одного американського судна — авіаносця Gambier Bay, який, імовірно, затонув поблизу, але не змогли його знайти. Есмінець Hoel шукати не стали через брак даних. Команда не впадає у відчай і запевняє, що "Семмі Бі" недовго утримуватиме рекорд, адже їх новий гідролокатор Deep Ocean Search може працювати на глибині 11 тисяч метрів. У липні Caladan Oceanic планує продовжити вивчення дна Тихого океану.

Раніше у Колумбії знайшли уламки двох стародавніх кораблів, повні скарбів. На борту збереглися золоті зливки, монети, столовий сервіз, бортові гармати та багато іншого.