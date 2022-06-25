В Тихом океане обнаружили боевой корабль, затонувший на рекордной глубине (фото и видео)

Эсминец ВМС США Samuel B. Roberts потерпел крушение в битве с флотом Японии у острова Самар в 1944 году.

В Филиппинском море обнаружили американский военный корабль, который затонул на рекордной глубине в 6895 метров. Об этом стало известно CNN.

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Команда исследователей вместе с миллиардером-энтузиастом Виктором Весково нашла место самого глубокого в истории кораблекрушения 22 июня. Затонувшим кораблем оказался эскортный эсминец ВМС США Samuel B. Roberts (DE-413), также известный как Сэмми Би (Sammy B), он покоится на дне Тихого океана, расколотый пополам. Для сравнения, он находится глубже, чем высота горы Килимаджаро (5 896 метров) и самого высокого поселения мира Ла-Риконада в Андах (5100 метров). До этого рекордсменом был корабль Johnston, который тот же Виктор Весково обнаружил в 2021 году на глубине 6469 метров.

"Сэмми Би" затонул во время Битвы у Самара 25 октября 1944 года, когда флот США одолел японцев у Филиппинских островов. Эсминец сражался с тремя вражескими линкорамми, в том числе с "Ямато", который считается самым большим из всех представителей своего класса. На борту "Сэмюэля Робертса" находились 224 члена экипажа, 89 из которых погибли, хотя капитану Роберту Коупленду вместе с остальными удалось спастись.

Американский миллиардер Виктор Весково является основателем исслетовательской компании Caladan Oceanic, вместе со специалистом по гидролокации Джереми Моризе опустились под воду на частной субмарине, чтобы изучить останки эсминца, половинки которого лежат примерно в 10 метрах друг от друга. В сотрудничестве с командой EYOS Expeditions он шесть раз погружался в течение восьми дней, чтобы найти затонувший корабль по имеющимся данным, указывающим на его местонахождение. Первым делом удалось найти обломок трехтрубной торпедной установки.

"Героизм капитана и экипажа войдет в историю военно-морского флота, и для меня было большой честью найти место его упокоения. Я думаю, что это поможет завершить историю корабля, семей погибших и тех, кто кто служил на нем. Я думаю, когда корабль исчезает в глубинах, чтобы его больше никогда не видели, у связанных с ним людей, может возникнуть чувство пустоты. Обнаружение обломков может помочь завершить дело, а также узнать подробности о битве, о которых мы, возможно, не знали раньше. Как мы говорим: "Сталь не лжет", — прокомментировал Виктор Весково CNN.

Исследователи также опустились на глубину более 7000 метров в поисках еще одного американского судна — авианосца Gambier Bay, который предположительно затонул поблизости, но не смогли его найти. Эсминец Hoel, искать не стали из-за нехватки данных. Команда не отчаивается и уверяет, что "Сэмми Би" будет недолго удерживать рекорд, ведь их новый гидролокатор Deep Ocean Search может работать на глубине 11 тысяч метров. В июле Caladan Oceanic планирует продолжить изучение дна Тихого океана.

Ранее в Колумбии нашли обломки двух древних кораблей, полные сокровищ. На борту сохранились золотые слитки, монеты, столовый сервиз, бортовые пушки и многое другое.